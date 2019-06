5. Juni 2019, 22:17 Uhr Icking Laster verliert Müll auf der A 95

Ein Lastwagen hat auf der A 95 bei Icking am Mittwochmorgen mehrere blaue Müllsäcke und Kartons verloren. Die Autobahn war von etwa 8.30 Uhr an in Richtung Süden deshalb für zwei Stunden nur einspurig befahrbar. Wie die Verkehrspolizei in Weilheim mitteilt, hatten zwei hinter dem Lkw fahrende Autos noch versucht, dem Müll auszuweichen, waren dabei aber ineinandergekracht. Der Lasterfahrer flüchtete.