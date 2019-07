21. Juli 2019, 21:58 Uhr Icking Improvisiert in die Ferien

Das Improtheater des Rainer-Maria-Rilke-Gymnasiums Icking lässt das Schuljahr am Mittwoch, 24. Juli, mit einer "Abschlussimpro" ausklingen. Beginn in der Alten Aula ist um 19.30 Uhr. Karten zu 3 Euro gibt es am Montag und Dienstag in den Pausen vor dem Schülersekretariat. Für Verpflegung ist gesorgt.