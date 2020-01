Die Elternbeiträge für die Ickinger Kinderkrippe steigen zum 1. April 2020. Das teilte Bürgermeisterin Margit Menrad (UBI) in der jüngsten Gemeinderatssitzung mit. Nach Angaben der Rathauschefin sind die Gebühren für die Krippe, die von den Johannitern betrieben wird, letztmals 2017 erhöht worden. "Grund für die aktuelle Erhöhung um durchschnittlich fünf Prozent sind die steigenden Betriebskosten infolge tariflicher Gehaltsanpassungen und genereller Preissteigerungen", sagte Menrad. Für Kinder bis zu drei Jahren, die im Durchschnitt täglich drei bis vier Stunden in der Krippe betreut werden, steigt der Beitrag von April an von 210 Euro auf dann 220 Euro. Bei vier bis fünf Stunden täglich erhöht sich der Beitrag von 263 Euro auf 277 Euro, bei fünf bis sechs Stunden von 331 Euro auf 348 Euro, bei sechs bis sieben Stunden von 362 auf 380 Euro. Wer sein Kind sieben bis acht Stunden betreuen lässt, zahlt künftig 413 statt 394 Euro, bei acht bis neun Stunden steigt der Beitrag von 425 auf 447 Euro, und bei der höchstmöglichen Betreuungszeit, also neun bis zehn Stunden, von 457 auf 480 Euro.