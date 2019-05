12. Mai 2019, 21:54 Uhr Icking Drei Schwerverletzte nach Unfall

Bei einem Verkehrsunfall im Ickinger Ortsteil Irschenhausen sind am Freitagnachmittag drei Menschen schwer verletzt worden. Wie die Polizei berichtet, wollte ein 88-jähriger Münchner mit seinem Auto von der Ebenhauser Straße nach links auf die B 11 einbiegen. Dabei übersah er das Auto eines 39-Jährigen aus Berg. Es kam zu einem heftigen Zusammenstoß, bei dem beide Autofahrer sowie die Beifahrerin des Münchners schwer verletzt wurden. Der 88-Jährige und seine Beifahrerin wurden mit dem Rettungsdienst in die Wolfratshauser Kreisklinik eingeliefert, der 39-Jährige musste mit dem Hubschrauber in die Unfallklinik Murnau geflogen werden. Beide Autos mussten abgeschleppt werden. Der Sachschaden beträgt laut Polizei insgesamt etwa 22 000 Euro. Die B 11 musste für eine Stunde gesperrt werden. Die Feuerwehr Icking war mit circa 20 Kräften im Einsatz.