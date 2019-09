Artikel per E-Mail versenden

Der Gartenbauverein Icking lädt an diesem Mittwoch, 18. September, ein zu einem Ausflug in die Fuchsien-Gärtnerei Rosi Friedl nach Markt Indersdorf. Die Fuchsie ist seit 1696 als Pflanzengattung bekannt. Die meisten stammen aus den Bergwäldern Mittel- und Südamerikas, wenige Arten kommen auf Tahiti und Neuseeland vor. Eine erste Art hat der Franzose Charles Plumier auf seiner Reise auf Santo Domingo, der heutigen Dominikanischen Republik, entdeckt. Er benannte sie nach dem Botaniker Leonhart Fuchs. Erst im 19. Jahrhundert wurden die Fuchsien dann in Europa zu begehrten Zierpflanzen. Rosi Friedl wird wertvolle Tipps und Informationen zur Pflanzung geben. Die Abfahrtszeiten sind: 12.55 Uhr Dorfen (Landwirtschaft "Beim Schlicke"); 13.05 Uhr Walchstadt (Gaststätte "Walchstadter Höh"); 13.09 Uhr Icking, Zugspitzweg; 13.15 Uhr Icking, Rathaus. Anmeldung bei Marianne Pauli unter Telefon: 08178/9969614.