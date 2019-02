3. Februar 2019, 22:06 Uhr Hundefutter-Hersteller zieht nach Kochel Frisch in die Dose

Loisachtaler Hundenaturkost will künftig in Kochel produzieren

Von Petra Schneider

Die Nachfrage nach hochwertigen Nahrungsmitteln steigt - auch bei Produkten für Hunden. Das Benediktbeurer Unternehmen "Loisachtaler Hundenaturkost" will deshalb künftig sein Dosenfutter selbst produzieren und abfüllen. Neuer Standort soll der ehemalige Penny-Markt am Friedzaunweg werden. Der Gemeinderat billigte den Antrag in seiner jüngsten Sitzung einstimmig.

Bedenken wurden allerdings von Ralf Burmeister vorgebracht, der in unmittelbarer Nachbarschaft wohnt. Er hatte sich bereits schriftlich an Gemeinde und Landratsamt gewandt und meldete sich am Dienstag in der Frageviertelstunde zu Wort. Burmeister fürchtet Lärm und Geruchsbelästigung durch die neue Produktionsstätte. "Wie kann ich mir das als Nachbar vorstellen, wenn womöglich im Dreischichtbetrieb gearbeitet wird?", fragte er. Täglich fünf bis zehn Tonnen Hundefutter würden verarbeitet, mutmaßt Burmeister, mit womöglich steigender Tendenz. Gemeinderat Jens Müller (UWK), der ebenfalls in der Nachbarschaft wohnt, äußerte Verständnis für diese Bedenken. "Der Leidensdruck der Anwohner zwischen Bahnhof und Gewerbegebiet ist nicht unbeträchtlich", sagte er. Er habe mit Firmeninhaber Max Ketterl gesprochen, das Gespräch sei "vertrauensvoll" verlaufen. Ketterl habe ihm versichert, dass er Unannehmlichkeiten für die Anwohner unbedingt vermeiden wolle. Bürgermeister Thomas Holz (CSU) verwies auf die Zuständigkeit des Landratsamts. "Für den Immissionsschutz ist die Gemeinde nicht zuständig." Sie prüfe lediglich, ob sich das Vorhaben in die Umgebung einfüge. Dies sei am Friedzaunweg der Fall, weil am Gebäude des bis 2016 betriebenen Penny-Markts keine Änderung geplant und das Areal als Mischgebiet ausgewiesen sei. Zudem sei davon auszugehen, dass Anliefer- und Kundenverkehr und damit auch die Lärmintensität deutlich niedriger ausfallen als beim früheren Supermarkt.

Die "Loisachtaler Hundenaturkost" will in Kochel Hundefutter produzieren, abfüllen und lagern. Verarbeitet werden nach Angaben des Unternehmens nur schlachtfrisches Fleisch und Innereien in Lebensmittelqualität ohne Beigabe von chemischen Zusätzen.