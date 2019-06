10. Juni 2019, 21:43 Uhr Hommage im Fluss "Grafical" auf einem Doppelfloß

Der Krimi-Autor Georg Unterholzner, der im Brotberuf leitender Veterinär in der Kreisbehörde ist, besteigt ja gern mal ein Floß. Nicht nur beim Wolfratshauer Flussfestival, bei dem alle Künstler auf der Loisach auftreten, sondern auch mal für eine eigene Krimi-Lesung. Jetzt kommt er mit seinen künstlerischen Partnern Sepp Kloiber und Martin Regnat, mit denen er gemeinsam auf einem Doppelfloß das selbst geschriebene und komponierte "Grafical" aufführt, eine Hommage an den Dichter Oskar Maria Graf. Nach mehr als 15 Darbietungen hätten sie alle drei noch immer sehr viel Spaß daran und freuten sich "narrisch" auf den neuen Termin, schreibt Unterholzner. "Und diese Location ist natürlich ganz was Besonderes." Die Veranstaltung findet bei gutem Wetter am Donnerstag, 13. Juni, von 20 Uhr an statt; Ausweichtermin ist der Tag darauf.

Im Grafical wird das Leben und Schreiben von Oskar Maria Graf anhand kurzer, prägnanter Texte dargestellt. Es spielen und singen der Gaißacher Liedermacher Josef Kloiber, der Großneffe vom Krautn Sepp, und Martin Regnat, von Unterholzner als "unglaublicher Ziacherer auf der Diatonischen" vorgestellt. Und der Autor selbst? "Unterholzner liest und singt und erzählt ein bisserl was. Er hat eine dunkle Stimme, der man gut zuhören kann, und spricht akzentfrei Bairisch."

Grafical: Donnerstag, 13. Juni, 20 Uhr, Flößerei Seitner, Wolfratshausen-Weidach, Karten zu 15 Euro in der Buchhandlung Rupprecht, Wolfratshausen