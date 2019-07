3. Juli 2019, 21:39 Uhr Holzhauser Konzerttage Heimspiel am See

Die Sopranistin Nikola Hillebrand ist in Berg aufgewachsen und singt mittlerweile auf den großen Bühnen Europas. Am Samstag eröffnet sie die Holzhauser Konzerte

Von Paul Schäufele, Münsing

Zu den Problemen des Sommers gehört auch dieses: Den Tag am See verbringen oder ins Konzert gehen? Wie schön, dass der Ausweg aus dem Dilemma nun lautet: Das eine tun und das andere nicht lassen. Denn am Samstag, 6. Juli, starten die Holzhauser Musiktage und präsentieren auch heuer erstklassige Musik am Starnberger See. Zum Charme des Festivals tragen auch die ungewöhnlichen Aufführungsorte bei. Das Auftaktkonzert etwa findet in der Loth Hof Tenne in Münsing statt. Die Sopranistin Nikola Hillebrand wird sie mit Musik von Mozart und Schubert füllen.

Berührungsängste mit der rustikalen Kulisse sind dabei ausgeschlossen - die Sängerin ist in der Gemeinde Berg aufgewachsen. Auch während des Studiums in München habe es sie immer wieder nach Hause gezogen, erzählt sie. "Ich bin dann eher an die geheimen, versteckten Strände gegangen." Als Kennerin der Gegend hat sie damals schon den Heimvorteil genutzt. Zuhause fühlt sich Nikola Hillebrand auch bei Schubert und Mozart. Zu ihren Paraderollen gehören die Königin der Nacht oder Blonde aus "Die Entführung aus dem Serail". Doch Hillebrand zögert nicht, wenn es darum geht, ihre Lieblingspartie zu identifizieren: "Das ist Susanna aus dem Figaro, auch wenn ich eigentlich Koloratursopran singe."

Die Partie ist über weite Strecken eher im mittleren Register angesiedelt. Was die Rolle für Hillebrand dennoch so attraktiv macht, ist die (für Frauenrollen) bei Mozart ungewöhnliche Bühnenpräsenz. "Ich bin ein echtes Bühnentier! Für mich ist jede Minute auf der Bühne kostbar." Außerdem sei diese Oper so menschlich, so nachvollziehbar. "Man kann sich mit beinahe jeder der Figuren identifizieren." Da verwundert es auch nicht, dass der Abend unter dem Motto "Opera miniature" nicht rein konzertant ablaufen wird.

Die erste Hälfte des Konzerts wird mit Schubert-Liedern noch im besten Sinne traditionell gestaltet sein. Kontrast bietet dann die Mozart-Sektion. Die Arien aus "Le nozze di Figaro", "Don Giovanni" und der "Zauberflöte" werden halbszenisch aufgeführt. Das entspricht auch den Wünschen Nikola Hillebrands: "Es ist mir wichtig, den Zuhörerinnen und Zuhörern bei diesen Stücken nicht nur akustisch, sondern auch visuell etwas zu bieten. Wir möchten Interaktion auf die Bühne bringen." Und weil man für Bühneninteraktion mindestens einen Partner braucht, kommt Hillebrand mit einem Kollegen nach Münsing, dem serbischen Bariton Nikola Diskić vom Nationaltheater Mannheim, an dem auch sie seit 2016 Ensemblemitglied ist.

Den Begleitpart übernimmt Johannes Umbreit, Professor an der Münchner Musikhochschule. Beide verbindet eine langjährige Zusammenarbeit. Häufig haben Umbreit und Hillebrand etwa gemeinsam bei Hauskonzerten rund um den Starnberger See gespielt, eine Tradition, die beide aufrechterhalten möchten und bei den diesjährigen Musiktagen nun fortsetzen. "Wir versuchen, jedes Jahr wenigstens ein Konzert miteinander zu spielen", sagt Hillebrand.

Dass an diesem Konzertabend so viel Vertrautes zusammenkommt, ist nicht nur ein glücklicher Zufall. Es liegt auch am Format der Holzhauser Musiktage, bei denen dem zwanglosen Musizieren unter Freunden ein Podium gegeben wird. Die Form scheint dadurch offener, zugänglicher als der Großteil üblicher Konzertveranstaltungen. Das findet auch Nikola Hillebrand: "Es ist ein Superformat, besonders für die Leute in der Region, die hier Musik auf höchstem Niveau in Fülle zu hören bekommen. Dabei sind es Konzerte, bei denen die Männer vielleicht nicht unbedingt mit Krawatte erscheinen müssen und die Damen im langen Abendkleid."

Die Musiktage sind zugleich regional und international aufgestellt. Weltklassemusikerinnen und -musiker reisen an, weil sie die Atmosphäre schätzen, die sommerliche Ungezwungenheit und die Möglichkeit, nah am Publikum zu sein. Was Aufführende und Publikum verbindet, ist schlicht das: Musik zu genießen.

Opera Miniature, Samstag 6. Juli, 20 Uhr, Loth Hof Tenne, Lothgasse 5, Münsing, Karten zu 32 Euro gibt es in Münsing im Edeka, im Loth Hof Laden und in der Sparkasse sowie unter www.holzhauser-musiktage.de