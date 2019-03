5. März 2019, 21:40 Uhr Hoher Sachschaden Autofahrer streift Laterne

Keine Verletzten, aber einen Sachschaden von geschätzten 11 500 Euro hat am Sonntag ein Verkehrsunfall in Bad Tölz nach sich gezogen. Wie die Beamten berichten, war ein 62-jähriger Lenggrieser gegen 20 Uhr mit seinem Auto auf der B 13 in Richtung Norden unterwegs, als er am Moraltverteiler an einer roten Ampel hielt. Als diese auf Grünlicht umsprang, sei er losgefahren, dabei aber aus Unachtsamkeit nach einem Hinweisschild nach rechts von der Straße abgekommen. Dabei streifte er eine Straßenlaterne. Der Laternenmast knickte um, das Auto wurde vorne rechts beschädigt, kam erst auf einem Lärmschutzwall zum Stehen und musste schließlich abgeschleppt werden. Mitarbeiter der Stadt Bad Tölz sägten den abgeknickten Lichtmast um und sicherten die Stromkabel. Den Beamten zufolge war der Unfallfahrer nicht alkoholisiert.