3. Oktober 2018, 16:47 Uhr Höfen-Prozess Gewaltexzess der jeweils anderen

Verteidiger im Höfen-Prozess plädieren für Verurteilung wegen Raubes und erheben Vorwürfe gegen die Staatsanwaltschaft.

Von Andreas Salch

In ihrem Plädoyer im Prozess um den Raubmord in Höfen war Staatsanwältin Ines Wießner am vergangenen Freitag davon ausgegangen, dass Jakub G. und Michel N. Mittäter seien. Somit müssten sie sich die Schläge und Tritte, mit denen der mutmaßliche Haupttäter Robert P. die beiden Bekannten von Veronika F. traktiert habe, ebenfalls zurechnen lassen. Doch dieser These widersprachen nun die Verteidiger der Angeklagten am Dienstag, dem 21. Prozesstag, vor der Schwurgerichtskammer am Landgericht München II. Zudem machten sie der Anklagevertreterin zum Teil auch heftige Vorwürfe.

Malgorzata L.s Anwalt Damian Jakobek fragte, was die Staatsanwältin bei ihrem Plädoyer "geritten hat". Er hielt ihr vor, sie habe bei der rechtlichen Bewertung der Tat "einen Teil des Strafrechts außer Acht gelassen" und in ihrem Plädoyer eine "eigene Geschichte erzählt", die an der Beweisaufnahme vorbeigehe. Seine Mandantin, die zur Tatzeit in Stettin gewesen sei, habe nicht damit rechnen können, "dass der Einbruch in einem Gewaltverbrechen endet." Man müsse die "Mordbrille" abnehmen, durch die die Staatsanwaltschaft das Geschehen betrachte, so Jakobek.

Die Verteidiger von Robert P., die Rechtsanwälte Hans Schröder und Benjamin Ruhlmann, forderten eine Verurteilung wegen schweren Raubes mit Todesfolge sowie wegen schweren Raubes und gefährlicher Körperverletzung zu dreizehn Jahren und sechs Monaten. Robert P. habe zugegeben, auf die in ihrem Bett liegende Bekannte von Veronika F. (Name geändert) eingeschlagen zu haben. Gleichwohl habe er die 76-Jährige nicht töten wollen. Was wiederum in dem Zimmer passiert sei, in dem Veronika F. und Johannes S. schliefen, habe ihr Mandant nicht gewollt. Die Senioren wurden auf unvorstellbare Art und Weise traktiert. Der 81-Jährige Johannes S. starb daran. Veronika F. überlebte die Tortur wie durch ein Wunder. Rechtsanwalt Ruhlmann warf der Kriminalpolizei einseitige Ermittlungen vor. Der genaue Ablauf der Tat sei bis heute unklar, erklärte er. Staatsanwältin Wießner hielt er vor, sie habe sich, um ihre Rekonstruktion des Tatgeschehens zu stützen, "die Rosinen" aus verschiedenen Einlassungen "herausgepickt." Doch diese seien fiktiv. Zudem kritisierte Ruhlmann die "mediale Vorverurteilung" seines Mandanten.

Rechtsanwalt Lukasz Gawronski, einer der beiden Verteidiger von Jakub G., legte dar, dass der 34-Jährige nichts mit den Misshandlungen zu tun habe, die Veronika F. und Johannes S. erdulden mussten. Robert P. habe Jakub G. vorgeworfen, er schlage Veronika F. nicht heftig genug. Er sei eine "Pussy". Daraufhin sei er von Michal N. abgelöst worden, so Gawronski. In dem Zimmer, in dem die 76-jährige Bekannte schlief, sei Jakub G. nicht gewesen. Gawronski forderte eine Verurteilung wegen schweren Raubes. Die Höhe der Strafe stellte er in das Ermessen des Gerichts.

Auch die Anwälte von Michal N. plädierten für eine Verurteilung wegen schweren Raubes. Der "Exzess", zu dem die Tat ausgeartet sei, hätten die Mitangeklagten zu verantworten und nicht ihr Mandant, der grenzdebil sei. Die Spurenlage spreche nicht für eine aktive Tatbeteiligung von Michal N. Auch stellten die Anwälte des 25-Jährigen keinen konkreten Antrag im Hinblick auf das Strafmaß.

Nach den Plädoyers ihrer Verteidiger hatten die Angeklagten das letzte Wort. Malgorzata L., die ihrem Bruder Robert P. den Tipp gegeben haben soll, in das Haus einzubrechen, schloss sich dem Antrag ihrer Anwälte an. Sie hatten zuvor eine Verurteilung wegen Anstiftung zum Wohnungseinbruchsdiebstahls zu nicht mehr als vier Jahren Haft gefordert.

Robert P., der mutmaßliche Haupttäter, bat das Gericht ihn für das zu bestrafen, was er getan habe und ihm nicht auch noch das anzulasten, was die beiden Mitangeklagten Jakub G. und Michal N. zu verantworten hätten. Jakub G. indes beteuerte, er sei nicht mit dem Ziel nach Höfen gefahren "um jemanden umzubringen". Und er habe auch niemanden umgebracht. Michal N. versicherte, was passiert sei, "ist nicht aus meinem Verschulden geschehen."

Die Urteile werden für den kommenden Montag erwartet.