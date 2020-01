Das Wasserwirtschaftsamt Weilheim führt von Mitte Januar bis Ende Februar Pflege- und Unterhaltungsarbeiten an Isar und Loisach sowie an den Unterläufen der Wildbäche durch. Dies teilt die Behörde in einer Pressemeldung mit. Betroffen sind insbesondere die Uferwege der Isar im Landkreis sowie die Abschnitte der Loisach im Stadtgebiet Wolfratshausen, in Maxkron und Hohenbirken, Schönmühlerschleife, am Bichler Uferweg und dem Flussabschnitt bei Schlehdorf-Unterau.

Aus Hochwasserschutz- und Sicherheitsgründen sei es notwendig, den Bewuchs an manchen Uferstrecken stark auszulichten. Auch die Beseitigung von geschädigten Bäumen an Verkehrswegen sei unumgänglich. Standortuntypische Gehölze, zum Beispiel Fichten, sowie geschädigte Bäume, die eine Gefährdung für Dritte darstellen könnten, würden entnommen. "Hierbei kann es zu Behinderungen oder kurzzeitigen Sperrungen der Uferwege kommen", schreibt Behördenleiter Roland Kriegsch.