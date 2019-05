31. Mai 2019, 21:56 Uhr Hochwasser und Treibgut Warnung vor Fahrten auf der Isar

Das Landratsamt rät vom Bootfahren auf der Isar dringend ab. Derzeit führe der Wildfluss aufgrund der jüngsten Niederschlagsmengen sehr viel Wasser und darin große Mengen an Treibholz mit sich. Trübes Wasser, einhängende Bäume und weitere Gefahren wie etwa mitgerissene Gegenstände erschwerten zudem das Befahren. Grundsätzlich darf der Wildfluss nur in angepasster Weise mit geeigneter Ausrüstung sowie unter Beachtung der geltenden Gemeingebrauchsverordnung befahren werden, so die Behörde. Die Nutzung der Isar erfolgt auf eigene Verantwortung. Auch auf der Loisach gilt erhöhte Vorsicht.