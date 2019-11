Festivalleiter Günter Wagner hat die Katze aus dem Sack gelassen: Der "Hochkaräter", den er für den Geretsrieder Kulturherbst 2020 angekündigt hat, ist Bob Geldof. Am 10. Oktober soll der irische Star mit seiner Band das Festzelt rocken. "Darauf habe ich ein dreiviertel Jahr hingearbeitet", sagt Wagner, "da bin ich schon ein bisschen stolz." Den sechsten Kulturherbst vom 1. bis 11. Oktober gestalten außerdem Konstantin Wecker, das Herbert Pixner Projekt, Andreas Hofmeir, Labrassbanda, The Magic of Queen und Christian Springer. Zudem stehen ein Theaterstück und eine Operninszenierung auf dem Programm. Seit Dienstag ist die Homepage freigeschaltet. Alle Infos und Tickets unter kulturherbst-geretsried.de

Detailansicht öffnen Bob Geldof, hier bei einer Benefizveranstaltung in Dresden, kommt nach Geretsried. (Foto: dpa)