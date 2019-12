Fall von Staupe in Peretshofen

Bereits im November ist nahe Peretshofen in der Gemeinde Dietramszell ein schwer erkrankter Fuchs erlegt worden. Nun steht fest: Das Tier war an Staupe erkrankt, teilt das Landratsamt mit. Die zumeist tödlich verlaufende, hochansteckende Virusinfektion ist zwar für Menschen ungefährlich, doch für Hunde und wildlebende Fleischfresser (Füchse, Marder, Dachse) ansteckend. Das Veterinäramt weist deshalb Hundebesitzer darauf hin, ihre Tiere regelmäßig impfen zu lassen und an der Leine zu führen.