Ein facettenreiches Ferienprogramm bietet das Franz-Marc-Museum in Kochel an: Angesprochen sind nicht nur Kinder, auch Erwachsene können sich kreativ austoben. Zum Beispiel leitet der Künstler Michael Sterna am Samstag, 28. Dezember, von 10 bis 13.30 Uhr einen Actionpainting-Kurs. Eine Farbexplosion ist ausdrücklich erwünscht: Einen Farbbeutel auf einer Leinwand zum Platzen bringen und sehen, wie sich die Farbe verteilt. Auch Pumpsprays stehen zur Verfügung. Bei schönem Wetter findet der Kurs im Freien statt und bietet die Gelegenheit, sich großformatig auszuprobieren. Bei schlechtem Wetter steht das Atelier zur Verfügung, gearbeitet wird dann auf kleiner Leinwand. Am selben Tag von 14 bis 17 Uhr richtet sich der Kurs "Lichttheater" an Kinder ab sieben Jahren. Aus einem Schuhkarton, Transparentpapier und unterschiedlichen Lichtquellen entsteht ein leuchtendes Gemälde.

Barbara Jungwirth entführt am Sonntag, 29. Dezember, Kinder ab sechs Jahren in die Welt von Adalbert Stifter (10 Uhr bis 13 Uhr). Sie liest das spannende Bilderbuch des Autors "Es war ein Leuchten in der Nacht" nach der Erzählung "Bergkristall". Die Geschichte soll die Kinder zu einem großen Leinwandbild inspirieren. Dabei lernen sie viel über kalte und warme Farben und finden mit Sicherheit eine Lösung, wie man mit warmen Farben eine Eishöhle aufwärmt.

Die freischaffende Künstlerin Silke Lühr bietet am Donnerstag, 2. Januar, den Kurs "Meine Lieblingsmusik - mein Bild" an (für Kinder ab sechs Jahren und Erwachsene). Jeder darf seine Lieblings-CD mitbringen, die inspirierend auf die Werke wirken soll. Gemalt wird frei und spielerisch auf großer Leinwand. Zum Schluss erkunden die Teilnehmer zusammen die aktuelle Ausstellung und suchen Bilder, bei denen die Musik spürbar wird (10 Uhr bis 13 Uhr). Ein zweiter Kurs von Lühr am selben Tag (14 bis 17 Uhr) richtet sich an Kinder ab sieben Jahren und Erwachsene. Zunächst besuchen alle Teilnehmer die Ausstellung und lassen sich von den gezeigten Kunstwerken inspirieren. Im Anschluss entstehen eigene Werke im Druckverfahren, welche durch Akzente mit Blattgold Glanz erhalten.

Dreidimensional wird es am Freitag, 3. Januar, im Workshop für Kinder von Dorothea Dattenberger (10 bis 13 Uhr). Die Geschichte "Das Geheimnis im Winterwald" ist die Anregung zu einem Wintermärchen, das in einem Schuhkarton entsteht. "Schneepiraten ... aufgepasst! Für alle Winter-Piratenfans!" heißt der Nachmittagskurs (14 bis 17 Uhr). Zunächst liest Dorothea Dattenberger die Geschichte "Ludwig, der kleine Schneepirat" vor. Im Anschluss malen die Teilnehmer Protagonisten aus der Geschichte auf Leinwand. Lustige Fantasiewesen baut Dattenberger am Samstag, 4. Januar, mit Kindern ab sechs Jahren. Von 10 bis 13 Uhr können sie aus Hölzern und gesammelten Materialien bewegliche Puppen konstruieren und sie mit Fellen, Stoffen oder Perlenketten schmücken. Der Nachmittagskurs bei Silke Lühr am 4. Januar richtet sich wieder an Kinder und Erwachsene. Thema ist die Hinterglasmalerei.

Den letzten Ferientag am Montag, 6. Januar, gestaltet wieder Michael Sterna. "Gips mich" nennt er den Kinderworkshop, bei dem sich alles um Gips und Ton dreht (10 Uhr bis 13.30 Uhr). Von 14 Uhr an können Kinder und Erwachsene Textilien selbst gestalten. "Mein Cooles T-Shirt" heißt der Kurs.

Details zu allen Kursen unter www.franz-marc-museum; Anmeldung unter Telefon: 08851/92488-0