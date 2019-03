12. März 2019, 21:49 Uhr Hoagart beim Holzwirt Der Sound der Jäger

Der 24. Jagerhoagart der Jägerkreisgruppe Wolfratshausen bietet am Samstag, 16. März, beim Holzwirt in Ascholding ein buntes musikalisches Programm unter der Leitung von Hans Dondl. Nach musikalischen Ausflügen der Vorjahre in den Bayerwald und ins Allgäu sind heuer Sänger aus dem Isarwinkel und dem Werdenfels eingeladen. Das Publikum darf sich freuen auf die Dorfbachmusi aus Ascholding unter der Leitung von Christian Lang. Aus Garmisch-Partenkirchen kommen als Familiengesang die Rehms und die Wanks. Bestens bekannt sind die beiden Gaißacher Sänger und virtuosen Gitarristen Sepp Kloiber und Hannes Janßen. Umrahmt wird der Abend von den Jagdhornbläsern der Kreisgruppe unter Leitung von Zenzi Bromberger. Schließlich ist ein Überraschungsgast aus der Jägerschaft dabei. Karten zu 15 Euro bei den Raiffeisenbanken, Schreibwaren Baumgartner in Icking, in der Backstubn Ebenhausen und beim Holzwirt (dort auch telefonische Reservierung, 08171/78366). Einlass 18.30 Uhr, Beginn 20 Uhr.