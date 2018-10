26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Historischer Verein "Es war einmal ein Revoluzzer"

100 Jahre ist es her, dass in München am 7. und 8. November 1918 die "bayerische Revolution" ausbrach. Der Freistaat Bayern wurde proklamiert, die Monarchie abgeschafft, und man führte den 8-Stunden-Arbeitstag und das Frauenwahlrecht ein. Unter dem Titel "War einmal ein Revoluzzer" hat der Historische Verein Wolfratshausen ein Programm mit Vorträgen, Lesungen und Revolutionsliedern vorbereitet, das am 7. November im großen Saal des katholischen Pfarrheims St. Andreas aufgeführt wird.