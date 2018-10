4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Hinweise erbeten Lkw-Fahrer rammt Zaun und Straßenlaterne

Gegen einen Gartenzaun und einen Laternenmast ist ein Lastwagenfahrer auf der Fischhaberstraße in Penzberg geprallt. Der Unfall ereignete sich der Polizei zufolge in der Zeit von Montag, 22.30 Uhr, bis Dienstag, 5.55 Uhr, in Fahrtrichtung Seeshaupter Straße. Die Polizei fand Fahrzeugteile auf der Straße, weshalb sie annimmt, dass der Verursacher in einem Lkw unterwegs war. Wer kann sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Penzberg unter Telefon 08856/9 25 70 melden.