In der Nacht auf Samstag haben Unbekannte den Fußballplatz an der Böhmwiese in Geretsried verunstaltet. Die Täter nutzten nach Angaben der Polizei die Dunkelheit, um das Häuschen der Auswechselbank umzuschmeißen und die dortigen Scheiben einzuschlagen. Zudem wurde auf dem Sportplatz ein Metallschild verbogen und der Rasen mit allerlei Müll übersät, vor allem mit großen und kleinen Flaschen. Freiwillige vom TuS Geretsried müssen den Unrat nun mühevoll wieder aufklauben. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung. Wer in der Nacht auf Samstag Beobachtungen gemacht hat, kann sich unter der Telefonnummer 08171 / 93 510 an die Dienststelle in Geretsried wenden.