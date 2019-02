8. Februar 2019, 21:46 Uhr Hinweise erbeten Einbruch in Gaststätte

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag sind unbekannte Täter in eine Gaststätte in der Egerlandstraße eingebrochen. Laut Polizei gingen die Täter mit brachialer Gewalt vor und hebelten die Eingangstüre und mehrere Innentüren auf, so dass diese beschädigt wurden. Danach hätten sie zwei Geldspielautomaten von der Wand gerissen und diese aufgebrochen, ebenso einen weiteren Geldspielautomaten im Gastraum. Die Täter erbeuteten laut Polizei Bargeld in unbekannter Höhe. Der Schaden an der Gaststätte und den Geldautomaten beläuft sich auf 6000 Euro. Die Polizei bittet um Hinweise.