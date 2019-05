2. Mai 2019, 21:56 Uhr Hinweis eines Taxlers Dokumentation der Bürgerbeteiligung online

Wie die Wolfratshauser Altstadt in Zukunft aussehen soll, ist eine der zentralen Fragen in der Kommune. Die Bürgerbeteiligung zur Umgestaltung der Marktstraße hat im April mit einem Zielkonzept abgeschlossen. Nun können interessierte Einwohner der Loisachstadt diese Dokumentation im Internet einsehen oder von dort herunterladen. Unter www.wolfratshausen.de/beteiligung und unter dem Reiter "Ergebnisse & Dokumentationen" ist das Material online, wie Stadtmanager Stefan Werner erklärt. Die Ergebnisse werden am Dienstag, 14. Mai, im Wolfratshauser Stadtrat besprochen und voraussichtlich nächste Schritte beschlossen.