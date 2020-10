Von Marie Heßlinger, Dietramszell

Ulrich Gruber fing gerade Mäuse auf dem Gipfel des Patscherkofel in Österreich, als ihn die Nachricht erreichte: Er, 27 Jahre alt und Zoologiedoktorand, solle sich am darauffolgenden Tag im Goldenen Adler in Innsbruck einfinden. Der "Siebentausender-Schneider", ein berühmter Himalajabergsteiger, wolle ihn persönlich sprechen. Zwei Wochen später brach Gruber zu einer abenteuerlichen Reise auf, die bis heute in seinem Leben nachklingt.