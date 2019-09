Die Kolpingfamilie Waldram veranstaltet am Samstag, 19. Oktober, ihren beliebten Herbstball im Pfarrsaal Sankt Josef der Arbeiter Waldram. Einlass ist von 19 Uhr an. Der Eintritt beträgt 12 Euro. Wie seit mehr als zehn Jahren spielt die Band Baeck in Town aus Traunstein zum Tanz auf. Außerdem gibt es Speisen, die zur Herbstzeit passen, Weine und Erfrischungsgetränke. Die Bar bietet exotische Cocktails an. Der Erlös des Abends kommt der Stiftung Ambulantes Kinderhospiz München zugute. Die Kolpingfamilie bittet um rechtzeitige Platzreservierung, Telefon 08171/205 32.