21. Dezember 2018, 21:51 Uhr Heiligabend Ein Fest für alle Gläubigen

In der Wolfratshauser Stadtkirche St. Andreas kommen die Gläubigen an Heiligabend um 22.30 Uhr zur Christmette mit Christamt und Chor zusammen.

Die Pfarreien im Landkreis feiern an Heiligabend und den Weihnachtstagen Gottesdienste für alte oder einsame Menschen genauso wie für Familien mit kleinen Kindern. Vielerorts gibt es Krippenspiele, sogar eine Gospelweihnacht wird zelebriert

Katholisch

Heiligabend, 24. Dezember

Bad Tölz: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt: 19 Uhr in der Franzmühle: Gemütlicher Hl. Abend für einsame Menschen, die nicht alleine feiern wollen. Für Essen und Trinken ist gesorgt. Anmeldung im Pfarrbüro; 23 Uhr Christmette. Mühlfeldkirche: 16 Uhr Seniorenchristmette gestaltet vom Bläserensemble und Mühlfeldchor. Klosterkirche Hl. Dreifaltigkeit: 16 Uhr Kinderkrippenfeier. Krankenhauskapelle: 16 Uhr Christmette mit Harfe. Pfarrkirche Hl. Familie: 16 Uhr Kinderkrippenfeier mit Krippenspiel, 22.30 Uhr Christmette mit Harfe und Flöte. Kuratie Ellbach: 21 Uhr Christmette. Filialkirche Fischbach: 21 Uhr Christmette. Pfarrkirche Wackersberg: 22.30 Uhr Christmette. Filialkirche Arzbach: 16.30 Uhr Kinderkrippenfeier mit Messe. Lenggries: Krippenfeier für Kleinkinder um 16 Uhr im Pfarrheim; Pfarrkirche: 16 Uhr Kinderkrippenfeier (Wortgottesdienst) und 22 Uhr Christmette. Königsdorf: 15.30 Uhr Krippenfeier für Kinder; 17.30 Uhr Christmette WGF/Lobpreisband; 22 Uhr Christmette. Beuerberg: 15.30 Uhr Krippenfeier für Kinder; 17.30 Uhr Christmette. Benediktbeuern: Marienkirche: 16 Uhr Kinderkrippenfeier (Wort-Gottes-Feier), 21 Uhr Christmette mit Weihnachtsliedern. Basilika: Feierliche Christmette mit der Klostergemeinschaft, gestaltet vom Kirchenchor. Schäftlarn: Kloster: 7 Uhr Hl. Messe, 15.30 Uhr Choralvesper, 23.15 Uhr Christmette. Baierbrunn: Pfarrkirche, 15.30 Uhr Kindermette (Wortgottesfeier) mit Familienband; 22 Uhr Christmette. Ebenhausen, Zell: 16 Uhr Krippenandacht für Erwachsene. Pfarrkirche, 16 Uhr Kindermette mit Eucharistiefeier musikalisch gestaltet durch Frau Langer an der Orgel; Walchstadt: 22.30 Uhr Christnachtandacht. Hohenschäftlarn: 16.30 Uhr Kindermette ; 21 Uhr Christmette. Neufahrn: St. Martin: 16.30 Uhr Kindermette . Ebenhausen: 17 Uhr Kindermette ; 23 Uhr Christmette. Wolfratshausen: Pflegeheim: 14 Uhr Hl. Messe; Seniorenpark: 15 Uhr Ökumenischer Weihnachtsgottesdienst; St. Andreas: 15 Uhr Krippenfeier für kleinere Kinder mit dem Kinderchor; 16.30 Uhr Krippenfeier für Kinder mit dem Kinderchor; 22.30 Uhr Christmette und Christamt mit Chor. St. Josef der Arbeiter: 16.30 Uhr Krippenfeier für Kinder; 23 Uhr Christmette und Christamt mit Seniorenchor. Nantwein: 21 Uhr Christmette. Dorfen: 21 Uhr Christmette. Gelting: 15 Uhr Krippenfeier für Kinder; 21 Uhr Christmette.

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember

Bad Tölz: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt: 10 Uhr Festgottesdienst mit Orchestermesse, 18 Uhr feierliche Weihnachtsvesper, 18.30 Uhr Hl. Messe. Mühlfeldkirche: 8.30 Uhr Hirtenamt. Klosterkirche Hl. Dreifaltigkeit: 11.30 Uhr Hl. Messe. Krankenhauskapelle: 10 Uhr Hl. Messe. Filialkirche Fischbach: 10 Uhr Stiftmesse. Pfarrkirche Wackersberg: 19 Uhr Hl. Messe. Filialkirche Arzbach: 8.30 Uhr Hirtenamt. Lenggries: Pfarrkirche: 9.30 Uhr Hirtenamt Asen und 17 Uhr feierliche Weihnachtsvesper. Königsdorf: 8.30 Uhr Festgottesdienst mit Chor. Oberbuchen: 8.30 Uhr Festliche Wort-Gottes-Feier. Beuerberg: 10.15 Uhr Festgottesdienst. Benediktbeuern: Anastasiakapelle: 14 Uhr Andacht. Schäftlarn: Kloster: 7.30 Uhr Hirtenmesse, 10 Uhr Pontifikalamt, 18 Uhr Pontifikalvesper. Neufahrn: St. Martin: 10 Uhr Hl. Messe. Hohenschäftlarn: 10.30 Uhr Hl. Messe. Icking: Pfarrkirche: 10.30 Uhr Hl. Messe. Wolfratshausen: St. Andreas: 10.30 Uhr Weihnachtshochamt mit Kirchenchor und Orchester. St. Josef der Arbeiter: Festgottesdienst. Nantwein: 8.45 Uhr Hirtenamt; 17 Uhr Feierliche Weihnachtsvesper; 18 Uhr Abendmesse. Gelting: 10 Uhr Festgottesdienst mit Chor und Orchester.

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember

Bad Tölz: Pfarrkirche Maria Himmelfahrt: 10 Uhr Pfarrgottesdienst, 16 Uhr Dachshöhle: Waldweihnacht für Kinder und Familien, Treffpunkt: Steinsäge; 18.30 Uhr keine Hl. Messe und Vesper! Mühlfeldkirche: 8.30 Uhr Festgottesdienst mit dem Mühlfeldchor und dem Orchester; 15.30 Uhr Italienischer Gottesdienst. Krankenhauskapelle: 10 Uhr Wort-Gottes-Feier. Kuratie Ellbach: 10 Uhr Festgottesdienst mit Harfenmusik. Filialkirche Arzbach: 8.30 Uhr Hl. Messe mit Chor. Lenggries: Pfarrkirche: 9.30 Uhr Hl. Messe; Haus der Senioren: 10 Uhr Wortgottesdienst. Königsdorf: 8.30 Uhr Festgottesdienst. Beuerberg: 10 Uhr Festgottesdienst mit Chor. Schäftlarn: Kloster: 7.30 Uhr Hl. Messe, 10 Uhr Festgottesdienst. Baierbrunn: Pfarrkirche: 10.30 Uhr Festgottesdienst. Ebenhausen: 10.30 Uhr Hl. Messe.Wolfratshausen: St. Andreas: 10.30 Uhr Festgottesdienst. St. Josef der Arbeiter: 10.30 Uhr Festgottesdienst. Nantwein: 8.45 Uhr Hl. Messe, 18 Uhr Abendmesse. Dorfen: 9 Uhr Hl. Messe. Gelting: 9 Uhr Hl. Messe.

Alt-Katholiken

Heiligabend, 24. Dezember

Bad Tölz: Tennerkapelle: 17 Uhr Christmette, Vigilfeier des Weihnachtsfestes, Eucharistiefeier zum Fest der Geburt Jesu Christi im Kerzenlicht. 1. Weihnachtsfeiertag und 2. Weihnachtsfeiertag kein Gottesdienst in Bad Tölz.

Evangelisch

Heiligabend, 24. Dezember

Bad Tölz: Johanneskirche: 14.30 Uhr Zappelphilippgottesdienst und Weihnachtsspiel mit Dekan Steinbach; 15.30 Uhr Gottesdienst in der Buchbergklinik mit Pfarrerin Hartenstein; 15.45 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel der Konfirmanden mit Pfarrer Dr. Espeel; 17 Uhr Christvesper mit Dekan Steinbach; 18.15 Uhr Alpenländische Christvesper mit Pfarrer Dr. Espeel; 23 Uhr Gospelchristnacht mit Pfarrer Dr. Espeel. Bad Heilbrunn: 15.30 Uhr Weihnachtsgottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrer Schultheiß; 17 Uhr Christvesper mit Pfarrer Schultheiß; 22 Uhr Christmette mit Pfarrer Schultheiß. Kochel am See: 14.30 Uhr Kinderchristvesper, Krippenspiel der Konfirmanden mit Pfarrer Dr. Binder; 15.30 Uhr Kinderchristvesper, Krippenspiel der Konfirmanden mit Pfarrer Dr. Binder; 17 Uhr Christvesper mit Pfarrerin Binder. Benediktbeuern: Ditriech-Bonhoeffer-Haus: 17 Uhr Christvepser mit Pfarrer i. R. Scherer. Walchensee: 18.30 Uhr Christvesper mit Pfarrer i. R. Scherer. Lenggries: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrer Huber; 17.30 Uhr Christvesper mit Harfenbegleitung mit Pfarrer Huber. Ebenhausen: In der Heilandskirche um 16 Uhr Gottesdienst und Krippenspiel mit Religionspädagogen Launhardt; 17.30 Uhr Christvesper, Heiliger Abend mit Pfarrer Dr. Aldebert; 22.30 Uhr Christmette, Heiliger Abend mit Pfarrerin Stamm. Icking: Auferstehungskirche: 15.30 Uhr Familiengottesdienst mit Krippenspiel mit Pfarrerin Sommer; 17 Uhr Christvesper, Heiliger Abend mit Pfarrerin Sommer. Baierbrunn: Dorfkirche: 16 Uhr Christvesper mit Pfarrer Dr. Aldebert; 18 Uhr Christvesper mit Pfarrerin Stamm; Straßlach, St. Peter und Paul: 16 Uhr Christvesper mit Pfarrerin Stamm. Geretsried: Petruskirche: 15 Uhr Familiengottesdienst vor der Kirche mit Diakonin Kleemann und Pfarrer Bücheler; 16.30 Uhr Christvesper mit Pfarrer Dr. Heckel; 23 Uhr Christmette mit Pfarrer Dr. Heckel; Versöhnungskirche: 18 Uhr Christvesper mit Pfarrer Bücheler. Wolfratshausen: St. Michael: 11.30 Uhr Minigottesdienst mit Pfarrerin Eilert und Team; 16 Uhr Familiengottesdienst und Krippenspiel mit Pfarrer Gruber; 17.30 Uhr Christvesper mit Pfarrer Gruber; 23 Uhr Christmette mit Pfarrer Gruber. Waldram: Ev. Gemeindehaus: 17.30 Uhr Christvepser mit Pfarrerin Eilert. Berg (bei Eurasburg): Kath. Pfarrkirche: 16 Uhr Ökumenischer Familiengottesdienst mit Pfarrer Moosauer und Team; Holzhausen: Kath. Kirche: 17.30 Uhr Christvesper mit Pfarrer Moosauer.

1. Weihnachtsfeiertag, 25. Dezember

Bad Tölz: 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Schultheiß. Bad Heilbrunn: 11 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Dr. Espeel. Lenggries: 9.30 Uhr Gottesdienst und Abendmahlsfeier mit Pfarrer Huber. Icking: Auferstehungskirche: 10.30 Uhr Gottesdienst mit Abendmahlsfeier mit Pfarrerin Stamm. Geretsried: Versöhnungskirche: 11 Uhr Gottesdienst und Abendmahlsfeier mit Pfarrer Moosauer. Wolfratshausen: St. Michael: 10 Uhr Festgottesdienst mit Abendmahlsfeier und Chor mit Pfarrerin Eilert.

2. Weihnachtsfeiertag, 26. Dezember

Bad Tölz: 9.30 Uhr Kantatengottesdienst mit Dekan Steinbach. Straßlach: St. Peter und Paul: 9 Uhr Gottesdienst und Abendmahl mit Pfarrerin Sommer. Baierbrunn: alte Dorfkirche: 10.30 Uhr Gottesdienst und Abendmahl mit Pfarrerin Sommer. Geretsried: Petruskirche: 9.30 Uhr Gottesdienst mit Pfarrer Bücheler. Kochel am See: 16 Uhr Waldweihnacht mit Pfarrer Dr. Binder (Treffpunkt am Ende der Kalmbachstraße). Wolfratshausen: St. Michael: 10 Uhr Gottesdienst mit Weihnachtschorälen und Pfarrer Gruber.