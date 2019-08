1. August 2019, 22:07 Uhr Heilbad und Heilklima Trampolin und Laser-Show

Bad Tölz feiert zwei Jubiläen mit einem Kurparkfest

Bad Tölz feiert heuer gleich zwei Jubiläen. Zum einen darf Tölz seit 120 Jahren das "Bad" im Namen tragen. 1899 wurden die Jodquellen entdeckt, der damalige Markt Tölz avancierte zum Heilbad und wurde schlussendlich zu einem Kurort mit den üblichen Ingredienzien: Kurhaus, Kurpark, viele Kurbetriebe. Vor genau 50 Jahren erhielt Bad Tölz auch das Prädikat "Heilklimatischer Kurort". Seither wird die Tölzer "Champagnerluft" alle zehn Jahre auf ihre Belastung durch Feinstaub, Grobstaub und Stickstoffdioxid hin geprüft. Beide Jubiläen werden nun mit einem Kurparkfest gefeiert, das am Sonntag, 4. August, von 10 Uhr an rund um die Terrasse des Kurhauses steigt.

Zunächst wird dort ein ökumenischer Gottesdienst gefeiert, den die Tölzer Stadtkapelle musikalisch gestaltet. Nach einem Grußwort von Bürgermeister Josef Janker (CSU) folgt um 11 Uhr ein Konzert der Tölzer Stadtkapelle. Am Nachmittag geht es im Programm weiter mit einer Aufführung der beiden Trachtenvereine "Edelweiß" und "Kirchstoana" (14.30 Uhr). Der Tölzer Tanzsportclub zeigt sein Können von 16 Uhr an. Eine große Trampolinshow bietet die Gruppe comicartists aus Berlin von 17.30 Uhr an. Am Abend spielt die Monaco Big Band von 19.30 Uhr an, unter anderem mit dem bekannten Jazzmusiker Peter Zoelch. Nach einer kurzen Umbaupause geht das Fest dann mit einer Multimediashow zu Ende. Die Fantomes de Flammes lassen den Kurpark "in einer Sinfonie aus Feuer, Licht und Laser erstrahlen", teilt die Tourist-Information mit.

Damit nicht genug: Das Kurparkfest bietet auch ein Rahmenprogramm. So zeigen die Tölzer Briefmarkenfreunde von 11 Uhr an den Besuchern einige Raritäten und vor allem den Sonderstempel "50 Jahre Heilklimatischer Kurort". Außerdem bietet die Münchner Künstlerin Franziska Wolff tagsüber ein Kunstprojekt an, woran sich jeder beteiligen kann: Zum 100. Todestag des Architekten Gabriel von Seidl, der unter anderem das Tölzer Kurhaus entworfen hat, soll ein gesticktes und gewebtes Großformatbild entstehen - und zwar zwischen 11 und 13 sowie von 14 bis 17 Uhr. Für Kinder gibt es um 12 und um 15 Uhr dazu eine Einführung. Überdies wird den kleinen Gästen allerlei Zeitvertreib geboten, beispielsweise Riesenseifenblasen und Luftballonmodellage, eine Hüpfburg und eine Spielstraße. Die Bewirtung der Besucher übernimmt die Kurhaus-Gastronomie.