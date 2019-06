21. Juni 2019, 22:21 Uhr Hart im Nehmen Weltmeisterlich auf dem Eis

Sofie Disl, 17, Sarah Kubiczek, 18, und Franziska Klinger, 18, sind richtig hart im Nehmen. Nicht nur üben sie den körperlich anspruchsvollen Sport Eishockey aus, sie spielen ihn von klein auf nur mit Männern. Dass die Männer irgendwann größer, schneller und vor allem stärker werden, betrübt die drei jungen Frauen vom EC Bad Tölz wenig. Sie sind der Ansicht, man müsse sich dann eben mehr anstrengen.

Mit gleichaltrigen Frauen spielen die drei Sportlerinnen seit einigen Jahren nur im Rahmen der Nationalmannschaft. Die Einsätze auf internationaler Bühne sind von Erfolg gekrönt: Für Deutschland holten Franziska Klinger und Sarah Kubiczek bei der U-18-WM der Division I im Jahr 2017 Gold und in diesem Jahr mit Sofie Disl als Torhüterin Silber in der Weltgruppe. Nach eigener Aussage sind Disl, Kubiczek und Klinger Leistungssportlerinnen aus Leidenschaft. Für den Sport sind sie bereit, vieles aufzugeben, sei es die Party mit Freunden oder gar eine feste Beziehung. Bei so viel Engagement wünschen sich die drei vor allem, dass das Fraueneishockey in Deutschland populärer wird. Männer könnten in Deutschland mit Eishockey ihren Lebensunterhalt verdienen, für Frauen sei das leider nicht möglich, sagt Sarah Kubiczek. "In Russland ist das ganz anders. Wenn da die Frauen spielen, dann ist die komplette Eishalle voll."