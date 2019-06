14. Juni 2019, 22:13 Uhr Harald Rossberger empfiehlt Besonders besonders

Die ehemalige Tölzer Musikschülerin Johanna Kiening gibt ein Konzert im Stadtmuseum

Für die Reihe "Bad Tölz - Stadt mit der besonderen Note" wählt Musikschulleiter Harald Rossberger stets heimische Ensembles und Programme aus, die dem Prädikat "besonders" gerecht werden. Manchmal ist es ihm jedoch ein Anliegen, "auf ganz besonders besondere Veranstaltungen hinzuweisen". So etwa auf ein Konzert mit Johanna Kiening (Querflöte) und Sophie Esterbauer (Gitarre), das am Donnerstag, 20. Juni, im Tölzer Stadtmuseum über die Bühne geht.

"Johanna Kiening war langjährige Schülerin an der Sing- und Musikschule Bad Tölz und studiert mittlerweile an der Universität Mozarteum in Salzburg", erklärt Rossberger. Zum Konzert in Tölz bringe sie eine Studienfreundin aus Österreich, Sophie Esterbauer, mit. Die beiden jungen Künstlerinnen spielen Werke von Astor Piazzolla, Mauro Giuliani, Scott Joplin, Jacques Ibert und Tōru Takemitsu.

Johanna Kiening stammt aus Lenggries. Ihren ersten Querflötenunterricht erhielt sie mit acht Jahren bei Annette Niedernhuber. Später wechselte sie zu Gabriele Henn nach Kreuth. Von 2009 an nahm sie - ebenso wie ihre beiden jüngeren Schwestern Lena und Sophie - regelmäßig am Wettbewerb "Jugend musiziert" teil und sicherte sich reihenweise erste Preise. Ihre Virtuosität stellte sie von 2013 bis 2016 auch als Ensemblemitglied der Sinfonietta Isartal unter Beweis, wo sie unter anderem als Solistin auftrat. Als 15-Jährige bestand sie das Probespiel des Bayerischen Landesjugendorchesters und des vbw-Festivalorchesters. Dort musizierte sie unter namhaften Dirigenten wie Jonathan Nott, Joseph Bastian, Simon Gaudenz, Nicolas Rauss, Christoph Adt und Oksana Lyniv. Derzeit studiert sie bei Bernhard Krabatsch. Im Herbst 2018 erhielt sie ein Leistungsstipendium der Universität Mozarteum. Die Grazerin Sophie Esterbauer begann mit sechs Jahren Gitarre zu spielen. Mit 14 wurde sie ins Begabtenförderungsprogramm der Steiermark aufgenommen. Sie gewann erste Preise beim Wettbewerb Prima la musica und ist Preisträgerin des internationalen Jugendwettbewerbs "bremen guitar art". Seit 2017 studiert sie Gitarre sowie Instrumentalpädagogik am Mozarteum. Zudem spielt sie historische Lauteninstrumente.

Donnerstag, 20. Juni, 19.30 Uhr Stadtmuseum Bad Tölz, Eintritt frei, Spenden erbeten