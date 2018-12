14. Dezember 2018, 22:21 Uhr Handarbeiten und Feuershow Weihnachtsfest auf der Seeburg

Zu einem weihnachtlichen Burgfest lädt das christliche Kinder- und Jugendwerk "Wort des Lebens" (WDL) an diesem Wochenende, 15. und 16. Dezember, auf die Seeburg am Starnberger See in Allmannshausen ein. Dabei werden Handarbeiten aus der Region angeboten, beispielsweise Weihnachtskrippen, Holzspielzeug, Seifen und Lederwaren, auch Leckereien wie Imkerhonig, Gewürze und Liköre. Stärken können sich die Besucher mit Wildbratwurst vom Grill, Schweizer Raclette, Glühwein, Kinderpunsch, Kaffee, Kuchen und Waffeln. Geöffnet ist am Samstag von 14 bis 20 Uhr, am Sonntag von 12 bis 19 Uhr. Die pädagogischen Mitarbeiter des Jugendwerks bieten überdies ein abwechslungsreiches Programm an: interaktive Ritterspiele, Bastelaktionen, Clown Luigi mit seiner Bauchrednerpuppe Charlie. Es gibt eine Feuershow, die Weihnachtsgeschichte in Sandmalerei, außerdem Musik von Blechbläsern und einem Pianisten. Weitere Auskünfte im Internet (www.wdl.de).