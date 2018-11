1. November 2018, 21:46 Uhr Halloween in Wolfratshausen Nacht des Schreckens

Es ist noch nicht so lange her, da kannte man Halloween hierzulande nur aus amerikanischen Horrorfilmen. Inzwischen hat sich die ursprünglich aus Irland in die USA exportierte Gruselnacht längst auch in Mitteleuropa etabliert. Im Jugendhaus La Vida in Wolfratshausen stieg in der Nacht des 31. Oktober einer der vielen Halloweenpartys im Landkreis. Dort gab es unter anderem einen "Tatort" zu besichtigen: mit Blutfleck, Absperrbändern, Beweisschildern und dem Kreideumriss des Ermordeten.