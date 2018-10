26. Oktober 2018, 21:53 Uhr Hallenbad Krake mit Wasserrutsche

Seit fast einem Jahr bietet das Personal des Geretsrieder Hallenbads in den Ferien immer freitags zum Kindernachmittag eine besondere Attraktion an. So auch in den Herbstferien: Am Freitag, 2. November, wird dort ein aufblasbares, krakenähnliches Großspielgerät mit Rutsche zu Wasser gelassen. Von 12 bis 16 Uhr können die Kinder darauf nach Herzenslust Spielen und ins Wasser rutschen.