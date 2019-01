6. Januar 2019, 21:53 Uhr Hakenkreuze im Schnee Polizei ermittelt

Zwei etwa ein Meter große Hakenkreuze hat einer oder mehrere Unbekannte in den Schnee in der Margeritenstraße gezeichnet. Am Samstag gegen 19.50 Uhr rief ein Wolfratshauser die Polizei deswegen an. Sie wird auch ermitteln, denn es handelt sich um eine Straftat. Wer sachdienliche Hinweise geben kann, soll sich bei der Polizeiinspektion Wolfratshausen unter der Rufnummer 08171/42110 melden.