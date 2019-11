Die kleine Rosa steht ganz oben auf der Pyramide, gerade hat sie die Arme zur Seite ausgestreckt und lässt sich von dort hinabfallen in die vielen Arme der Akrobaten. Sie fangen sie auf, halten sie fest und sie federt voller Vertrauen auf den Boden. Rosa zweifelt keinen Moment daran, dass sie gehalten wird. Drei Stunden lang begeistert die Akrobatikgruppe des Gymnasiums der Benediktiner in Schäftlarn das Publikum am Montag mit Boden- und Luftakrobatik in der bis auf den letzten Platz gefüllten Turnhalle.

Mehr als neunzig Schüler aller Jahrgangsstufen zeigen ihren Alltag mit akrobatischen Mitteln und sparen dabei nicht an aufwendigen Licht- und Toneffekten. Regie führen die Teilnehmer des P-Seminars "Bewegungskünste" unter der Federführung von Judith Tillmann und Herbert Remmele.

So eine abendfüllende Show ist ganz schön aufwendig: Vom Drehbuch über das Bühnenbild bis hin zum Catering haben die Schüler alles in die Hand genommen. Wochenlang mussten sie Choreografien für die Schwarzlichtakrobatik, für Tanzeinlagen, Schattenspiel und Pyramidenakrobatik einstudieren, diese sinnvoll aneinanderknüpfen und mit Musik unterlegen.

Ihr Programm nennen sie "Academy upside-down". Ja, so ein Schultag kann ein richtiger "Zirkus" sein. Schon früh morgens beginnt der Unterricht mit Musik. Rhythmus im Blut haben die Schüler auf jeden Fall: Hoch oben schweben zwei Mädchen in einem Ring, scheinbar schwerelos, die eine lässt sich plötzlich fallen, wird aber von der anderen festgehalten.

"Alles hat mit Schwerkraft zu tun", das predigt der Physiklehrer. Das Licht geht aus, und nur der neonfarbene Schein sich rasant bewegender Diabolos ist sichtbar. Das "Teufelsspiel" ist beeindruckend. Wer dahinter steckt, sieht man nicht. "In der Chemiestunde geht es um die Eigenschaft von Flüssigkeit, die durch Mischung leuchtet", kündigt sich die Fachlehrerin an. Und schon beginnt es von links und rechts zu zischen und zu qualmen. Der Raum verdunkelt sich, lediglich die Leuchtsohlen etlicher Fußpaare, die zu Musik tanzen, sind zu sehen.

Der Mathelehrer hat sich Geometrie vorgenommen. "Wie kann man den Rauminhalt eines Würfels füllen? Höhe mal Breite mal Tiefe." Das zeigen ihm daraufhin Akrobatinnen in einem von der Decke herabhängenden Metallwürfel. Geschmeidig bewegen sie sich darin. Atemberaubend wird es beim Thema Kreis. Auf Gymnastikbällen jonglieren zwei Mädchen, springen Seil und tanzen Hula-Hoop.

"Mit Pyramiden und antiken Vasen könnt ihr kein Latinum machen. Zum Vokabeln-Lernen braucht man ein Gehirn und Karteikarten", das empfiehlt die Lateinlehrerin. Die Schüler hingegen belehren sie eines Besseren und bauen aus hölzernen Karteikarten eine vierstöckige Pyramide. Das geht aber nur mit professioneller Sicherung, denn zwei Mädchen stehen in schwindelerregender Höhe.

Die Biologielehrerin spricht vom Dschungel: "Darin gibt es Schlangen und Raubkatzen." Also turnen die Kinder perfekt synchron in Leoparden- und Schlangenhosen.

Der Deutschunterricht hingegen läuft völlig aus dem Ruder. Statt Gedichte aufzusagen, springt eine Horde von Schülern über Tische und Stühle. Sie zeigen dabei sehr eindrucksvoll Salti, Backflips und Schrauben. Schließlich beginnt die Geografiestunde über das Thema "Monumente von der Natur gemacht". Hierfür ist ein gutes Fundament natürlich ganz unerlässlich. Das liefern die älteren Schüler. Sie lassen die jüngeren auf ihre Schultern steigen, und diese wiederum die ganz kleinen auf die ihrigen.

Und das ist das Prinzip des Erfolgs der Akrobatikgruppe. Ältere geben ihr Wissen an jüngere weiter. Dabei entstehen Vertrauen, Verantwortungsbewusstsein, ein großer Zusammenhalt. Und ein Riesenpublikumserfolg. Anhaltender Applaus.