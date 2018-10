18. Oktober 2018, 22:14 Uhr Gutes für den Leib Küchenhelfer mit kräftiger Stimme

Den Rehrücken brät Kohn kurz scharf an, bevor er ihn eingewickelt in Alufolie für acht bis zehn Minuten in den Backofen gibt.

Der Münsinger Christian Kohn steht leidenschaftlich gern am Herd - und beantwortet im Radio Fragen übers Kochen

Von Benjamin Emonts , Münsing

Christian Kohn würfelt Karotten und gibt dann Birnen und einen Sirup aus Ingwer und Zitrone hinzu. Den Rehrücken, den er von seinem Sohn bekommen hat, brät er scharf an und bestreut ihn mit etwas Fleur de Sel. Er wird in Backpapier und Alufolie eingewickelt. Die fertigen Pakete gibt er danach bei 80 bis 90 Grad für acht bis zehn Minuten in den Backofen. "Rehrücken ist ein einfaches Fleisch", sagt er. "Man behandelt es im Grunde wie ein Steak, nur mit etwas mehr Sorgfalt." Später wird er die Filets, in gleichmäßige Tranchen geschnitten, mit einer cremigen Steinpilz-Polenta und dem Chutney aus Birnen und Karotten servieren. Und seine Gäste werden sagen: Das Essen schmeckt wirklich hervorragend.

Kohn, 64, hat schon vieles in seinem Leben gemacht: Er war erfolgreicher Banker, Betreiber einer Orgelbaufirma, Schreiner, Ladenbesitzer. Seit zwei Jahren hat der leidenschaftliche Koch nun eine eigene Kochsendung im Radio. Gebracht hat ihn dazu nicht nur seine kräftige Stimme, die er vermutlich von seinem Vater Karl-Christian, einem berühmten Opernsänger, geerbt hat. Sondern auch seine ansteckende Leidenschaft fürs Kochen.

Unter dem Titel "Kochen mit Kohn" beantwortet er beim Sender Bayern 2 im Rahmen der Vormittagssendung "Notizbuch" regelmäßig eine Stunde lang Fragen rund um das Kochen, von Hausfrauen und Hausmännern, Junggesellen, teilweise sogar von Berufsköchen. Die Fragen der Anrufer lauten beispielsweise so: Strahlt man Pasta nach dem Kochen mit kaltem Wasser ab? "Natürlich nicht", antwortet Kohn. "Denn dadurch verlieren die Nudeln ihre Stärke und die Sauce bleibt nicht mehr haften." Was kann man unternehmen, damit die Nudeln nach dem Kochen nicht zusammenkleben? "Diese Frage stellt sich eigentlich nicht", sagt Kohn. Er gebe die Pasta immer direkt in den Sugo, den er in einer Pfanne zubereitet. Eben so, wie es die Italiener auch machen.

Kohn kocht inzwischen seit mehr als 35 Jahren täglich für seine Familie. Schon als Kind schaute er seiner Mutter oft über die Schulter beim Kochen und half ihr. Später, als sie in Münsing ein großes Haus renovierten - immerhin 14 Menschen lebten dort zwischenzeitlich - kochte er jeden Tag für die gesamte Mannschaft. Sein Hobby wurde damals zur Leidenschaft. Heute steht er jeden Mittag in seiner kleinen, aber hübschen Küche in Münsing an einer Induktionsherdplatte und bereitet Gerichte für seine Frau oder Freunde zu. Die Zeit, die er sich dazu nimmt, sei ihm wichtig. Kochen sei für ihn auch Entspannung, eine Möglichkeit abzuschalten, "ein sinnliches Erlebnis", sagt er. "Und es hat einen großen sozialen Stellenwert." Probleme in der Familie etwa ließen sich viel besser am Esstisch "zwischen Salat und Hauptgang" besprechen. "Da lässt es sich doch viel besser verdauen, wenn ein Kind mit einer Sechs nach Hause kommt."

Als Vorspeise gibt es bei Kohn in Münsing übrigens dunkelrote Tomaten mit Mozzarella, Feigen und Passionsfrucht, beträufelt mit einem speziellen Öl aus reifen Oliven und Zitronen. "Essen und Trinken hält Leib und Seele zusammen", zitiert er eine alte Weisheit, während er serviert. "Das ist wahnsinnig schön."