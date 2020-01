Die Geretsrieder Pizzamacher von Franco Fresco expandieren. Künftig soll es die Gustavo-Gusto-Tiefkühlpizzen flächendeckend in ganz Deutschland geben. Dafür baut das Unternehmen nun seinen eigenen Vertrieb aus. Am Donnerstag will Geschäftsführer Christoph Schramm an 17 Fahrer ihre neuen Pizza-Transporter übergeben. Diese sollen die Tiefkühlware dann von der Böhmerwaldstraße aus verteilen.