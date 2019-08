"Total genial" findet es Petra Schulze, dass es endlich auch in Münsing einen Ortsverband der Grünen gibt. Doch knapp vier Monate nach der Gründung hat die Partei in der Kommune am Ostufer des Starnberger Sees erst acht Mitglieder. Trotzdem hoffen die Orts-Grünen, zur Kommunalwahl im März 2020 mit 16 Kandidaten antreten zu können - so viele Sitze gibt es im Münsinger Gemeinderat zu vergeben. Interessenten gebe es schon, sagt der stellvertretende Ortsvorsitzende Nikolaus Mair beim Stammtisch der Grünen im Ambacher Gasthof Huber am Montag. Seine Frau und derzeitige Umweltreferentin Christine Mair (Wählergruppe Münsing) will dann ebenfalls für die Grünen kandidieren. Das deutet auch Grünen-Ortssprecher Matthias Richter-Turtur (Wählergruppe Ammerland) an.

Vom Aufschwung der Grünen will auch der Münsinger Ortsverein profitieren. Womöglich könnten sie sogar drei oder vier Sitze im Gemeinderat gewinnen, spekuliert Christine Mair. Derzeit fehlt allerdings noch ein Wahlprogramm. Einen konkreten Termin, um die Kandidatenliste aufzustellen, gibt es bislang ebenso wenig. Gezielt suchen die Grünen nach Kandidaten für die Kommunalwahl und neuen Mitgliedern.

Geht es nach Christine Mair, könnte Münsing etwa als "fahrradfreundliche Kommune" nach dem Vorbild Wolfratshausens punkten. Ihrer Vorstellung nach sollte die Verwaltung mehr Fahrradstellplätze und E-Ladestationen einrichten. "Wir wollen das forcieren", sagt sie. Ebenso wünscht Mair, dass sich die Kommune noch mehr für das sogenannte "Ökokonto" engagiert. Auf gemeindlichem Grund könnten Hecken gepflanzt und Flächen extensiviert werden.

Zum in Ambach geplanten Seniorenwohnstift sehen die Münsinger Grünen noch Diskussionsbedarf. "Wenn es schon kommt, dann soll es auch funktionieren", sagt Christine Mair. Wichtig ist ihr, dass der Betreiber "Kuratorium Wohnen im Alter" dort auch wirklich eine Tagespflege mit Kassenzulassung einrichtet. Nur so sei sichergestellt, dass dies die Ambacher nutzen könnten und nicht nur Privatpatienten. Aus ihrer Sicht ist die Erschließung, das heißt die Zufahrt, zum Seniorenwohnstift über den schmalen Simetsbergweg noch nicht abschließend geklärt. Insbesondere die mächtige Eiche an der Straße müsse erhalten werden, sagt Mair.

Um sich über die anstehenden Themen auszutauschen, haben die Münsinger Grünen den Stammtisch eingerichtet. Immer am Montagabend einen Tag vor der einer Gemeinderatssitzung trifft sich der Ortsverein. Der nächste Stammtisch ist für Montag, 9. September, geplant.