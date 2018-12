12. Dezember 2018, 22:08 Uhr Gründung im Landkreis Aktionskreis will Bienen retten

Das Volkbegehren "Artenvielfalt in Bayern - Rettet die Bienen" läuft von 31. Januar bis 13. Februar 2019. Um möglichst viele Unterzeichner zu gewinnen, wird nun auch ein Aktionskreis für den Landkreis gegründet. Die Gründungsversammlung findet am kommenden Montag, 17. Dezember, im Bräustüberl Bad Tölz statt. Beginn ist um 19.30 Uhr. Dem Trägerkreis des von der ÖDP initiierten Volksbegehrens sind auch die bayerischen Grünen gemeinsam mit dem Landesbund für Vogelschutz beigetreten. Er wird mittlerweile von mehr als 100 Organisationen in Bayern unterstützt. Die Idee, im Landkreis eine eigene Aktionsgruppe zu gründen, haben Vertreter des Trägerkreises und weiterer lokaler Organisationen wie BN, dem verein Ökokiste und anderen, bei einem ersten Treffen am Dienstag in Bad Tölz gefasst, wo sie sich kennengelernt und vernetzt, sowie die kommenden Schritte geplant haben. Zum Gründungstreffen eingeladen alle Organisationen, die das Volksbegehren zur Rettung der Bienen unterstützen und erfolgreich machen wollen.