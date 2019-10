Zu einer Wiederauflage der legendären Ausstellung "Grün kaputt - Landschaft und Gärten der Deutschen" lädt das Diözesanmuseum Freising am Samstag, 12. Oktober, in den Gartenpavillon des Klosters Beuerberg ein. Bei der Vernissage (Beginn 11 Uhr) wird auch Dieter Wieland anwesend sein, der die Schau 1983 zusammen mit Peter M. Bode und Rüdiger Disko konzipierte. Lange bevor ökologische Themen in der Mitte der Gesellschaft angekommen waren, dokumentierten sie die schonungslose Zersiedelung der bayerischen Landschaft.