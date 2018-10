21. Oktober 2018, 21:51 Uhr Großer Auftritt Junge Stimmen, reife Dramatik

Christoph Heuberger vereint in Tölz gekonnt Chor und Orchester aus Gymnasiasten, Musikschülern und Kirchenmusikern

Von Paul Schäufele, Bad Tölz

Das war eines der seltenen Konzerte, in denen die Konzentration des Publikums mit Händen zu greifen schien - so differenziert die musikalische Gestaltung, so spannungsreich das Zusammenwirken von Chor, Solisten und Orchester. Das ist keine Selbstverständlichkeit, auch angesichts der hohen Anzahl an Mitwirkenden: Rund 100 Musikerinnen und Musiker kamen für das Gemeinschaftsprojekt des Gabriel-von-Seidl-Gymnasiums, der Sing- und Musikschule und der Stadtpfarrkirche Maria Himmelfahrt unter der Leitung von Kirchenmusiker Christoph Heuberger zusammen. Im Zentrum des Konzerts in der Tölzer Kirche stand die Kindermesse ("Mass of the Children") des englischen Komponisten John Rutter.

Doch auch in den vorangehenden Werken standen die Kinder im Vordergrund, musikalisch und inhaltlich. Die Filmmusik zu "Die Kinder des Monsieur Mathieu" hat sich mittlerweile fest im Repertoire geübter Kinder- und Jugendchöre etabliert. Mit einer Auswahl aus dem französischsprachigen Film über die Kraft der Musik zeigten die jungen Sängerinnen und Sänger, weshalb sich der Soundtrack so großer Beliebtheit erfreut. Die schlichte Harmonik und die eingängigen Melodien des Komponisten Bruno Coulais eröffnen dem Chor die Möglichkeit, sich auf die Gestaltung des vokalen Miteinanders und der Klangqualität zu konzentrieren. Unter dem Dirigat Heubergers, der gemeinsam mit Elisabeth Scheucher vom Gabriel-von-Seidl-Gymnasium für die Einstudierung zuständig war, ergab sich ein ausbalanciertes Klangbild. Sinn für musikalische Strukturierung und organisches Phrasieren bewies das Ensemble in dem schwungvollen "Cerf-volant" zu schimmernd zarter Begleitung des Orchesters. Mit einer zeitgenössischen Vertonung des Vaterunsers, die Kirchenmusiker Thomas Gabriel für den Bayerischen Musikschultag komponiert hat, wurde die Brücke zum geistlichen Musizieren geschlagen. Gabriel wählte für seine Vertonung den aramäischen Text des Gebets. Dass die Solistin Hanna Buschra Poles keine professionelle Sängerin, sondern Dolmetscherin ist, tat der Wirkung keinen Abbruch, im Gegenteil - so war es möglich, den Worten, die in angenehmem Sprechgesang über einem Streicherklangteppich mit gelegentlichen Klarinetteneinwürfen klangen, konzentriert nachzulauschen.

"Awake my soul" - mit den Worten des frühneuzeitlichen Anglikaner-Bischofs Thomas Ken beginnt die Rutter-Messe. Der Komponist hat auch bei seiner 2003 veröffentlichten Missa-brevis-Vertonung tief in die Wunderkiste musikalischer Effekte gegriffen. Mit Glockenspielgeklingel und mitreißender Streichergeste werden die Worte des Klerikers untermalt, in denen er die Gläubigen motivieren will zum freudigen Herangehen an ihr Tagwerk, bis zum dramatischen Ausbruch im Kyrie eleison, einem großartigen Tutti-Moment, in dem auch die beiden Solisten des Abends, Anna Karmasin und Ludwig Mittelhammer, zum ersten Mal zu hören waren.

Die künstlerische Reife der Sänger kam dann im Gloria zum Tragen: Mittelhammers warmer, erstaunlich heller Bariton und Karmasins kräftiger, runder Sopran. Wie gut sich Sänger und Orchester zusammenfanden, wurde in der großen Steigerung des Agnus Dei präsent: beginnend in beklemmend dissonantem Piano, das sich zum gequälten "Miserere nobis" schleppt. Als dann nach dem pastoral-friedlichen "Dona nobis pacem" Stille war, begann der Applaus des Publikums langsam, erreichte aber ein klares Fortissimo und stehende Ovationen. Chor und Orchester dankten mit "Look at the World", einer optimistischen Rutter-Zugabe.