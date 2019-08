4. August 2019, 21:35 Uhr Großeinsatz in Icking Masken-Mann überfällt Tankstelle

Noch in der Tatnacht nimmt die Polizei einen Verdächtigen fest

Ein maskierter Mann hat am späten Freitagabend gegen 21.30 Uhr die Avia-Tankstelle an der Münchner Straße in Icking überfallen. Wie die Polizei mitteilt, bedrohte der Mann die Kassiererin mit einer Pistole und forderte Geld. Nachdem die Angestellte den Inhalt der Kasse übergeben hatte, flüchtete der Mann zunächst zu Fuß. Die Kassiererin blieb körperlich unverletzt.

Die Polizei leitete umgehend eine Großfahndung ein. Zahlreiche Streifen der umliegenden Dienststellen machten sich unter Leitung des Polizeipräsidiums Oberbayern-Süd auf die Suche nach dem flüchtigen Tankstellen-Räuber. Auf den Straßen rund um den Tatort wurden Verkehrsteilnehmer kontrolliert. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Dabei konnte offenbar schnell ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Es soll sich dabei um einen 35-Jährigen aus dem Landkreis Weilheim-Schongau handeln.

Noch in der Nacht konnte der Verdacht erhärtet werden. Auf Anordnung der Staatsanwaltschaft München II stürmten Spezialkräfte des SEK Südbayern am frühen Samstagmorgen die Wohnung des Tatverdächtigen. Dort stießen die Einsatzkräfte auch auf den mutmaßlichen Täter. Dieser wurde vorläufig festgenommen. Am Montag will die Staatsanwaltschaft klären, ob die Beweislage ausreicht, um den Verdächtigen weiter in Untersuchungshaft zu behalten.

Gerüchte, dass es sich bei dem Täter um einen früheren Mitarbeiter der Tankstelle handelt, wollte das zuständige Polizeipräsidium mit Blick auf die noch laufenden Ermittlungen nicht bestätigen. Aus der Dienststelle in Rosenheim heißt es lediglich, sehr konkrete und stichhaltige Zeugenaussagen hätten den schnellen Zugriff ermöglicht. Der Täter soll sich beim Verlassen der Tankstelle allerdings für den Überfall entschuldigt haben. Aber auch das will die Polizei derzeit weder bestätigen noch dementieren.