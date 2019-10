Für große Ereignisse braucht man immer ein Logo, ist ja klar. Was wäre eine Fußballweltmeisterschaft ohne ein optisches Erkennungszeichen, mit dem sich das ganze Drumherum vermarkten lässt. In Geretsried war die Suche nach einer augenfälligen Signatur für die nächstes Jahr anstehenden Feierlichkeiten zur Stadterhebung vor 50 Jahren allerdings nicht ganz einfach, angefangen bei den ganz elementaren Dingen. "Logos oder Logi", sinnierte in der Stadtratssitzung am Dienstagabend zum Beispiel Bürgermeister Michael Müller (CSU) über die richtige Pluralform. "Ich glaube, es heißt Logi."

Müller lagen bei seiner grammatikalischen Betrachtung des Problems sechs unterschiedliche Vorschläge für das Jubiläumslogo vor - allesamt entworfen von Andreas Mittner vom Designbüro Dreigestalt ins Seeshaupt, das auch schon das Stadtlogo von Geretsried entworfen hat. "Mir wäre es egal, welches wir nehmen", gab Müller zu Protokoll. Der sogenannte Jusskus des Stadtrats, der Ausschuss für Jugend, Senioren, Soziales, Kultur und Sport, hatte sich zuvor aber nicht auf einen Siegerentwurf einigen können. Deshalb musste nun noch einmal die Vollversammlung des Stadtrats über die Angelegenheit beraten.

In einem ersten Durchgang bekam keiner der sechs Entwürfe eine absolute Mehrheit, deshalb musste die Entscheidung in einer Stichwahl fallen. Zur Wahl standen am Ende zwei sehr unterschiedliche Designvorschläge. Der eine eher sportlich, fast olympisch - ein großes 2020, durch deren Nuller eine Art bunte Flamme weht. Der andere in der Machart eher geeignet für ein großes Volksfest wie die Wiesn - ein überdimensionales 2020, deren beiden mittlere Ziffern sich brezenartig zu einem Herz verbiegen.

Welches von diesen beiden Logos oder Logi sollte man also bloß nehmen? Wobei: Das grammatikalische Problem hatte sich im Laufe der Sitzung eigentlich bereits gelöst: "Die Mehrzahl heißt Logos", hatte sich Grünen-Stadtrat Volker Witte nach kurzer Internetrecherche zu Wort gemeldet. Also noch einmal richtig: Welche der beiden Logos sollte man nehmen? 30 Stadträte waren stimmberechtigt. Bei einem Patt hätte das Los entscheiden müssen. Das olympisch durchflammte Logo konnte sich jedoch mit knappem Vorsprung durchsetzen.

In einer Feinjustierung wird es nun noch um ein paar Kleinigkeiten geben. Der Siegerentwurf enthält per Schriftzug nämlich den Zusatz "Feier mit uns!". Aber wäre "Feiert mit uns" - also Plural - nicht die bessere Anspracheform, wollte Günther Fuhrmann (FDP) wissen. Es seien schließlich alle Geretsrieder eingeladen. Diese semantische Frage könne man aber später auch noch klären, so Bürgermeister Müller.