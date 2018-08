28. August 2018, 21:54 Uhr Gottesdienste Konzerte und Seelsorge in Kochel am See









Feedback Auch während der Urlaubszeit bietet die evangelische Gemeinde in Kochel eine Reihe von Veranstaltungen an: Am kommenden Donnerstag, 30. August, findet um 19.30 Uhr in der evangelischen Kirche in Kochel das nächste Konzert in der Reihe "Musik zur Abendstunde" statt. Unter dem Motto "Volksmusik meets Klassik" spielen Melanie Ebersberger, Veronika Graf, und Christina Fichtl auf dem Hackbrett, Anna-Lena Schreier begleitet auf der Harfe. Die verbindenden Texte spricht Urlauberseelsorger Martin Stählin. Am kommenden Samstag, 1. September, findet um 11 Uhr ein Berggottesdienst bei den Herzogstandhäusern statt. Pfarrer Stählin zelebriert den Gottesdienst. Tags darauf, am Sonntag, 2. September, wird um 9.30 Uhr in der evangelischen Kirche ein Gottesdienst mit besonderer musikalischer Gestaltung gefeiert. Die Organistin Martina Bergmann und die Flötistin Barbara Wagner umrahmen den Gottesdienst, der von Urlauberseelsorger Martin Stählin gehalten wird.