14. Dezember 2018, 22:22 Uhr Gospelkonzert Silberner Gesang

Gospelchor tritt am Sonntag in Sankt Michael auf

Der Gospelchor Silberpilger lädt für diesen Adventssonntag, 16. Dezember, zu einem Weihnachtskonzert unter der Überschrift "Jesus is coming" ein. Der Chor präsentiert unter der Leitung von Enno Strauß Spirituals und Gospelklassiker sowie internationale Weihnachtslieder. Die mittlerweile mehr als 30 Sängerinnen und Sänger treten erstmalig in ihren neuen original amerikanischen Gospel-Kutten auf.

Das Konzert findet am Sonntag in der evangelischen Kirche Sankt Michael in Wolfratshausen statt und beginnt um 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, Spenden sind aber willkommen. Wer darüberhinaus selbst am Gospelgesang interessiert ist, kann sich bei dieser Gelegenheit anhören, ob dies etwas für ihn wäre: Die Silberpilger suchen noch Verstärkung in den Männerstimmen.

Die Silberpilger haben sich 1991 als Jugendchor unter der Leitung von Oliver Dimbath und Michael LaMarca gegründet und singen seit 27 Jahren in wechselnder Besetzung mit großer Freude an der Musik und gemeinsamen Arbeit. Die Proben sind jeden Dienstag von 19 bis 21 Uhr - außer während der Schulferien - im Gemeindesaal der evangelischen Kirchengemeinde Sankt Michael, Bahnhofstraße 2, in Wolfratshausen.

Informationen gibt es im Internet unter www.silberpilger.de