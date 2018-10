4. Oktober 2018, 21:49 Uhr Glück gehabt Polizeikontrolle zur rechten Zeit

Eine Trunkenheitsfahrt hat die Wolfratshauser Polizei am Mittwochabend verhindert. Streifenbeamte kontrollierten gegen 23 Uhr einen 31 Jahre alten Wolfratshauser, der gerade eine Sporttasche in seinen Kleinbus legte, den er an der Sauerlacher Straße geparkt hatte. Während des Gesprächs stellen die Polizisten einen leichten Alkoholgeruch bei dem Mann fest. Dieser unterzog sich freiwillig einem Test, der einen Wert von 0,5 Promille ergab. Ans Steuer durfte sich 31-Jährige daraufhin nicht mehr setzen. Aber so ersparte er sich laut Polizei einen Monat Fahrverbot und 500 Euro Geldbuße.