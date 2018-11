18. November 2018, 22:29 Uhr Gleichstellung Das Recht, sich einzumischen

Ein Abend in Tölz befasst sich mit Frauen in der Politik

"Politik braucht Frauen - mischen Sie sich ein!" Dieses Motto hat die Gleichstellungsstelle des Landkreises einer Veranstaltung gegeben, die am Freitag, 23. November, im Tölzer Marionettentheater am Schlossplatz stattfindet. Anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Frauenwahlrechts in Deutschlandsoll der Abend an den langjährigen, zähen und zum Teil aufopfernden und gefährlichen Kampf der Frauen für ihr Recht auf eine politische Stimme erinnern. Gleichzeitig sollen aber auch für die kommenden Kommunalwahlen mehr Frauen motiviert werden, sich politisch zu engagieren. Die Veranstaltung beginnt um 18 Uhr. Zunächst wird der Film "Die Göttliche Ordnung" von Petra Biondina Volpe gezeigt. Danach hält die ehemalige Geretsrieder Bürgermeisterin und Kreisrätin Cornelia Irmer (Freie Wähler) einen Vortrag über 100 Jahre Frauenwahlrecht und Frauen in der Politik. Anschließend gibt es eine offene Diskussion mit Politikerinnen. Um Anmeldung unter Telefon 08041/505407 oder per E-Mail an karin.weiss@lra-toelz.de wird gebeten.