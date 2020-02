Die Wahrnehmung könnte nicht unterschiedlicher sein. Während die Grünen, die CSU, die Bürger für Penzberg (BfP), die Freie Lokalpolitik Penzberg (FLP) und "Penzberg Miteinander" eine Wechselstimmung in der Stadt ausmachen, möchte die SPD an den Ruhm früherer Zeiten anknüpfen und sieht - zumindest nach außen hin - der Kommunalwahl gelassen entgegen. Fast sechs Wochen sind es noch bis zum 15. März, dem Tag der Entscheidung. Etwa 12 000 Stimmberechtigte legen nicht nur fest, wer in den Stadtrat einzieht. Zur Wahl steht obendrein der Bürgermeister. Amtsinhaberin Elke Zehetner (SPD) muss sich fünf Herausforderern stellen. Eine Stichwahl ist wahrscheinlich.

Sturm und Regen haben ihren Tribut gefordert. Als erste kapitulierten diese Woche die frisch geklebten Wahlplakate der SPD vor den Wetterkapriolen. So manch Kritiker der Mehrheitsfraktion im Stadtrat sieht darin Symbolkraft. Doch von einem politischen Sturm ist nichts zu spüren in Penzberg. Im Gegenteil. Man hat sich lieb und besuchte sich gegenseitig auf den Neujahrsempfängen. Da versammeln sich etwa die Genossen lächelnd für ein Foto um Landtagspräsidentin Ilse Aigner, der Schwarzen. Flugs damit auf Facebook. Oder Michael Kühberger (FLP), einer der Aspiranten für das Bürgermeisteramt, lobt seinen Sportreferenten-Kollegen Thomas Keller (SPD) über den Klee und denkt mit Freuden an die gemeinsame "geile Zeit".

Detailansicht öffnen Liegt die SPD am Boden? Während mancher hier Symbolkraft sieht, geht Bürgermeisterin Zehetner selbstbewusst von einer Wiederwahl aus. (Foto: Alexandra Vecchiato)

Natürlich lobe er die SPD, wo es gerechtfertigt sei, sagt Kühberger, um sogleich die Keule auszupacken. An der Zeit sei es für eine andere Politik in Penzberg, betont er. Vier Sitze strebt die FLP im Stadtrat an. "Und ich gehe davon aus, dass ich Bürgermeister werde", sagt Kühberger. "Ich trete nicht an, um zu verlieren."

Das sagt auch Markus Bocksberger ("Penzberg Miteinander") von sich. Zumindest möchte er in die Stichwahl kommen. Neben ihm gelten Stefan Korpan (CSU) und Elke Zehetner (SPD) als die aussichtsreichsten Kandidaten. Vier Sitze im Stadtrat sind das Ziel von "Penzberg Miteinander". Da geht Korpan schon in die Vollen. "Ziele muss man sich hoch stecken", sagt er. Sieben Sitze peilt der Christsoziale an.

"Wir hätten gerne vier Sitze, fünf wären besser", betont Kerstin Engel, Bürgermeisterkandidatin der Grünen. Einen aggressiven Wahlkampf lehnt sie ab. "Mein Credo ist, eine vernünftige Politik zu machen", sagt sie. Lippenbekenntnisse im Wahlkampf gebe es mit ihr nicht. "Bürgermeisterin zu sein, ist eine anspruchsvolle Tätigkeit, die einen fordert." Spannend sei es, wie viele Sitze die anderen im Stadtrat bekämen. Das Gremium werde bunter, Mehrheiten müssten gesucht werden - was nur mit einem anderen Politikstil gelingen könne, als er im Rathaus herrsche, sagt Engel. Dafür wirbt auch Bocksberger, getreu seinem Wahl-Slogan "Ehrlich und verbindend". Dass er bis zu seinem Austritt aus der Fraktion an die fünf Jahre lang mit der SPD gestimmt habe, will er so nicht stehen lassen. Ja, gibt er zu, manchmal habe er entgegen seiner persönlichen Meinung die Hand im Stadtrat gehoben. "Aber nicht immer. Die letzten drei Jahre habe ich klar kommuniziert, dass ich nicht mehr für die SPD antrete", sagt er.

‹ › Gleich fünf Herausforderern muss sich Bürgermeisterin Elke Zehetner (SPD) stellen.

‹ › Markus Bocksberger (Penzberg Miteinander) möchte zumindest in die Stichwahl kommen. Bild: Manfred Neubauer

‹ › Stefan Korpan (CSU) sieht sich als Polizeibeamter gut gerüstet für das Bürgermeisteramt.

‹ › Kerstin Engel hofft auf fünf Sitze für ihre Grünen-Fraktion im Penzberger Stadtrat.

‹ › Michael Kühberger (Freie Lokalpolitik Penzberg) plädiert für eine andere Politik in Penzberg. Bild: Manfred Neubauer

‹ › Armin Jabs geht für die Bürger für Penzberg (BfP) ins Rennen. Wird geladen ...

"Bocksberger kommt nicht in die Stichwahl", ist sich Kühberger sicher. Auch Korpan als Newcomer werde es nicht schaffen. "In sechs Jahren vielleicht", meint Kühberger, über den das Gerücht geht, er lobe die SPD nur deshalb, weil ihm das Amt des Zweiten Bürgermeisters versprochen worden sei im Falle der Wiederwahl Zehetners. "Das stimmt nicht. Das stand nie zur Diskussion. Wir wollen ja definitiv einen Wechsel an der Spitze", sagt er.

Korpan indes sieht sich gerüstet für das Bürgermeisteramt. Als Polizeibeamter habe er viel mit Menschen zu tun wie auch mit Verwaltung. "Ich bin Verwaltungsfachwirt", sagt er. Klar müsse er dazulernen. "Wozu gibt es die Abteilungsleiter?", so Korpan. Auf deren Sachkenntnis könne jeder Neue auf dem Chefsessel im Rathaus zurückgreifen.

Fünf bis sechs Sitze hoffen die BfP zu erreichen. "Damit wären wir sehr zufrieden", meint Bürgermeisterkandidat Armin Jabs. Sein Ziel sei es, in die Stichwahl zu kommen. "Das wird nicht leicht. Die Gegenkandidaten sind nicht schlecht." Auf alle Fälle müsse die Mehrheit der SPD gebrochen werden.

Dass dies passieren könnte nach der Kommunalwahl, darüber kann Bürgermeisterin Zehetner nur lächeln. Acht bis zehn Sitze im Stadtrat für die Genossen, lautet ihre Vorhersage. Und natürlich gehe sie davon aus, wiedergewählt zu werden. Von einer Wechselstimmung könne keine Rede sein. Penzberg stehe gut da. Das habe sogar Landtagspräsidentin Aigner von der CSU jüngst in der Stadthalle bestätigt. "Das ging runter wie Öl", sagt sie. Es gebe gar keinen Anlass, die Penzberger SPD abzustrafen. Alle anderen Kandidaten müssten sich das Vertrauen der Bürger erst einmal erarbeiten.

Angesichts der vielen Bürgermeisterkandidaten ist eine Stichwahl am 29. März wahrscheinlich. Präferenzen, wer wen im Falle des Falles unterstützt, gibt es - auch wenn sich keiner outen möchte. BfP, CSU, Grüne und "Penzberg Miteinander" hegen Sympathien füreinander. Die FLP könnte sich laut Kühberger vorstellen, die CSU oder die BfP zu unterstützen. Aber alle sind sich einig: auf keinen Fall die SPD. Und die Genossen? "Das ist für uns kein Thema", sagt Zehetner über die mögliche Unterstützung eines anderen Bürgermeisterkandidaten. "Ich bin amtierende Bürgermeisterin und möchte es bleiben."

Nur 24 Sitze gibt es im Penzberger Stadtrat plus Bürgermeister. Nicht alle Wünsche der Parteien und Gruppierungen werden sich demnach erfüllen.