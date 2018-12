20. Dezember 2018, 22:13 Uhr Glanzlichter und Flops Rückschau halten mit Django Asül

Einen satirischen Jahresrückblick hält Django Asül am Sonntag, 30. Dezember, im Tölzer Kurhaus - und nicht an Silvester, wie irrtümlich berichtet. Die Vorlagen liefern ihm abenteuerliche und unglaubliche Neuigkeiten aus Politik und Gesellschaft. Zielsicher picke er "die Glanzlichter und Riesenflops aus einem Füllhorn voll Irrsinn und Peinlichkeiten und komprimiert ganze zwölf Monate zu einem neunzigminütigen höchst vergnüglichen Streifzug durch das dann vergangene Jahr", heißt es in der Einladung. "Egal ob links oder rechts, rot oder grün, ob aus Bayern, Deutschland oder der Welt - hier bekommt jeder sein Fett weg, der es sich in den letzten Monaten mit Fleiß erarbeitet hat." Beginn ist um 20 Uhr, Restkarten gibt es über München Ticket.