Ob bei einem Geburtstag ein kleines Ständchen begleiten oder am Lagerfeuer ein paar Songs zum Besten geben - die Möglichkeiten mit der Gitarre sind nahezu unerschöpflich. Nach der großen Resonanz in den vergangenen Jahren bietet das Musikzentrum Penzberg am Samstag, 26. Januar, deshalb erneut einen eintägigen Gitarrenkurs für Anfänger als Alternative zum Einzelunterricht an. Er ist für Personen gedacht, die einmal "reinschnuppern" möchten, die noch keine oder wenig Erfahrung auf der Gitarre haben und mit wenigen Akkorden und Griffen Lieder einfach begleiten wollen. In einer Gruppe von fünf bis maximal zehn Teilnehmern arbeitet man intensiv einen Vormittag und einen Nachmittag durch. Es werden ein paar Grundgriffe gelernt und einfache Begleitpattern im Drei- und Viervierteltakt einstudiert. Der Kurs ist für Erwachsene und Jugendliche ab einem Alter von 15 Jahren geeignet. Geleitet wird er von Günter Sirsch, dem Inhaber und Leiter des Musikzentrums. Weitere Infos sind auf der Homepage des Musikzentrums unter www.musikzentrum-penzberg.de zu erhalten oder direkt im Musikzentrum Penzberg unter der Telefonnummer 08856/82543. Die Anmeldung ist per E-Mail oder telefonisch möglich.