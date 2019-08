13. August 2019, 22:04 Uhr Gewitter in Bad Heilbrunn Blitz setzt Dach von Bauernhof in Brand

Durch einen Blitzeinschlag ist es am Montagabend zu mehreren Schwelbränden in einem Bauernhof in Linden bei Bad Heilbrunn gekommen. Wie die Feuerwehr und die Polizei Bad Tölz berichten, verursachte der Blitz die Schwelbrände im Dachgeschoss und dem Dachzwischenraum. Ein Loch in der Kaminabdeckung und Brandspuren an der Außenwand zeigten die Ein- und Austrittsstellen des Blitzes. Nach dem Öffnen der Holzvertäfelungen konnten die Feuerwehrleute aus Tölz, Heilbrunn und Oberbuchen mit Hochdruckschaumlöschern die Brandherde ohne größere Wasserschäden erfolgreich löschen.