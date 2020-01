Etwa 19 000 Fahrzeuge fahren täglich auf der Bundesstraße 472 durch Bad Heilbrunn. Die Anwohner stöhnen unter dem Verkehrslärm. Seit der Kreisverkehr beim neuen Rewe-Markt gebaut wurde, sei es noch schlimmer, finden einige. Denn Autos und Lastwagen bremsten beim Einfahren in den Kreisel ab und beschleunigten beim Ausfahren wieder. Diese Lärmspitzen machen den Anwohnern besonders zu schaffen. Peter Miesen hat sich deshalb bereits Ende 2016 in einem Schreiben an das Rathaus gewandt und Verbesserungen gefordert. Die Gemeinde hat nach der Fertigstellung des Kreisels ein Lärmschutzgutachten in Auftrag gegeben, das am Dienstag im Gemeinderat vorgestellt wurde.

Die Ergebnisse sind ernüchternd: Eine Überschreitung der Immissionsgrenzwerte zeigt sich durchgängig im gesamten Bereich an den der Straße zugewandten Gebäuden. An zwei Bereichen im Ortsteil Oberenzenau und in Bad Heilbrunn gegenüber der Gärtnerei Holzmann sind sie so hoch, dass Zuschüsse für Schallschutzmaßnahmen möglich sind. Als Grenzwerte gibt der Gesetzgeber an Bundesstraßen in Dorf- und Mischgebieten tagsüber 69 Dezibel und nachts 59 vor. Lärmschutzmaßnahmen nimmt der Bund an bestehenden Straßen nur vor, wenn durch bauliche Veränderungen eine Pegelerhöhung von mindestens drei Dezibel nachweisbar sind.

Grundsätzlich seien Lärmschutzmaßnahmen des Bundes an bestehenden Straßen freiwillige Leistungen, die im Rahmen vorhandener Haushaltsmittel durchgeführt werden könnten, erklärte Gutachter Konrad Dinter. Mit dem Bau des neuen Kreisverkehrs sei eine solche baulicher Veränderung zwar gegeben. Dieser habe aber den Mittelungspegel nicht wesentlich erhöht. Kurzzeitige Lärmspitzen beim Ein- und Ausfahren aus dem Kreisel würden aber subjektiv höher wahrgenommen, räumt er ein. Die Richtlinien orientierten sich "primär an finanzpolitischen Erwägungen" und definierten einen "Minimalstandard". Der Straßenbau müsse aus Sicht des Gesetzgebers bezahlbar bleiben. Wie Dinter sagte, könnte eine Lärmschutzwand im Bereich der Gärtnerei eine Verbesserung bringen: Sie würde die Immissionen im Mittelwert um zwei Dezibel senken, Spitzenwerte im Bereich des Kreisels sogar um fünf Dezibel. Im Bereich des Bad Heilbrunner Ortsteils Oberenzenau kommt nach Ansicht des Gutachters nur eine Geschwindigkeitsreduzierung in Frage. Tempo 30 werde aber auf einer Bundesstraße kaum durchsetzbar sein. "Um die Defizite aufzuzeigen" und Fördermöglichkeiten zu eruieren, werde das Gutachten an das Staatliche Bauamt Weilheim weitergeleitet, erklärte Bürgermeister Thomas Gründl (CSU). Denn die Lärmbelastung an der B 472 sei sehr hoch. "Und Lärm macht krank."

Geklärt werden müsse freilich, ob für den Bau einer Lärmschutzwand an einer Bundesstraße die Gemeinde oder der Bund zuständig sei. Damit Hauseigentümer sich über die ermittelte Lärmbelastung informieren und Zuschüsse für Schallschutzmaßnahmen wie Lärmschutzfenster oder Fassadendämmungen stellen können, veröffentlicht die Gemeinde das Gutachten auf ihre Homepage. Die Immissionswerte wurden, wie vorgeschrieben, berechnet und nicht gemessen. Weil man von einem "Worst Case"-Szenario ausgehe, seien die berechneten Pegel in der Regel höher als die tatsächlich gemessenen, sagte Dinter. Zudem sei der im Untersuchungsgebiet vorhandene "Flüsterbelag" in den Berechnungen nicht berücksichtigt. Der tatsächliche Lärmpegel sei dadurch rund zwei Dezibel niedriger.

Auch künftig wird entlang der viel befahrenen Bundesstraße gebaut; die Gemeinde Bad Heilbrunn plant zwei Neubaugebiete am Zwieselhang und bei den Tennisplätzen. Mit einer Bauleitplanung, die die Ausrichtung und Anordnung der Gebäude vorgibt, soll die Lärmbelastung für die künftigen Anwohner möglichst gering gehalten werden.