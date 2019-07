22. Juli 2019, 21:50 Uhr "Gesellschaft unterm Apfelbaum" Theater im Garten

Ein idyllischer Privatgarten, der weite Blick auf die Alpenkette und hochkarätige Künstler: Das macht das Freiluft-Theaterfestival "Gesellschaft unterm Apfelbaum" so besonders. Seit 2008 organisiert Barbara Reimold in ihrem Garten Vorstellungen von Konzerten, Kabarett, szenischen Lesungen, Theater. Zum Auftakt in diesem Jahr am Donnerstag, 25. Juli, lassen Julia von Miller, Anatol Regnier und Frederic Hollay die Nachkriegszeit und die Fünfzigerjahre musikalisch aufleben. "Stell dir vor, wir hätten was zu rauchen" hat das Trio sein Programm getitelt. Das Konzert beginnt um 20.30 Uhr. Bis zum 4. August dauert heuer der Theatersommer. Der Garten steht zu den Vorstellungen jeweils von 18.30 Uhr an für die Besucher offen. Die Gäste können in schöner Atmosphäre essen oder trinken und mit den Künstlern ins Gespräch kommen. Tickets werden im Vorverkauf im Schreib- und Tabakwaren Baumgartner (Mittenwalderstraße 6, Icking), der Buchhandlung Isartal (Professor-Benjamin-Allee 2, Ebenhausen) und in der Goldschmiede-Reimold (Hauptstraße 14, Starnberg) angeboten. Karten kosten 20 Euro, ermäßigt sowie für Schüler und Studenten zwölf Euro. Im Kindertheater zahlen Erwachsene zwölf Euro, Kinder neun Euro.